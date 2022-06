Overname Twitter door Musk nu echt in gevaar

Eind april maakte Elon Musk bekend dat hij Twitter ging overnemen voor zo’n 44 miljard dollar. In de dagen en weken daaraan voorafgaand had de Tesla en SpaceX topman al heel wat tweets en uitspraken de wereld in geslingerd over hoe hij de toekomst van Twitter zag en hoe het platform verbeterd moest worden. Heel even kwam een rol als bestuurder van Twitter ter sprake, maar uiteindelijk besloot Musk anders: een overname. Die staat al een paar weken in de koelkast en dreigt nu helemaal in het water te vallen. Musk heeft namelijk laten doorschemeren dat hij, als Twitter niet over de brug komt, van plan is de deal eigenhandig ‘op te blazen’. Dat hebben zijn advocaten in een brief aan de huidige top van Twitter laten weten, meldt AP.

Wat is er aan de hand?

Welnu, sinds de bekendmaking van de overname is, en dat zal iedereen die Musk een klein beetje kent nauwelijks verbazen, er alweer veel gebeurd. Diverse tweets met ‘plannen’ en ‘proefballonnetjes’ over Twitter’s toekomst en de nodige controverse. Betaalde accounts, ‘ongelimiteerde’ vrijheid van meningsuiting en een terugkeer van ‘The Donald’ op het platform.

Inmiddels heeft Musk, in zijn typische rol van ongeleid multimiljardair projectiel, zijn tanden gezet in de fake en spambot accounts van Twitter. Volgens de huidige eigenaren van het sociale netwerk zou dat niet meer dan 5 procent van het totaal aantal gebruiker betreffen. Musk trekt die cijfers al een aantal weken in twijfel. Hij denkt (lees: is er bijna van overtuigd) dat het aantal fake accounts bij Twitter zomaar eens 20 procent, of nog meer, van het totaal aantal gebruikers is. En omdat je aan fake accounts niets kunt verdienen hebben die ook geen waarde. Voor de goede orde, Twitter zelf denkt dat ongeveer 11,5 miljoen van de 229 miljoen accounts die ‘advertenties geserveerd krijgen’ fake is. Als de vermoedens van Musk kloppen, dan zijn dat er dus meer dan 45 miljoen.

Die cijfers komen overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Tijdens de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers bleek namelijk dat het platform, voor de tweede keer in vijf jaar, rekenfouten maakt bij het 'optellen' van het aantal actieve gebruikers.

Bewijs over fake accounts, anders geen deal

Herhaaldelijke verzoeken van Musk, zo stelde hij eerder ook al, aan het adres van Twitter om met bewijs te komen voor de ‘5 procent’ fake accounts, worden niet of niet voldoende gehonoreerd. Hij lijkt er nu wel klaar mee en dus hebben zijn advocaten Twitter gisteren verblijd met een gepeperde brief waarin Musk stelt dat de overname niet doorgaat als Twitter blijft weigeren hem van de juiste informatie omtrent de fake en spambot accounts te voorzien.

In de brief stelt Musk dat Twitter ondanks herhaaldelijke verzoeken nog altijd geen overtuigend bewijs geleverd heeft omtrent de werkelijke aantallen fake accounts. Intussen roept Twitter CEO Parag Agrawal dat de schatting van 5 procent nog altijd actueel is en dat alle berichten over dat dit 20 procent zou zijn, nep zijn. Bewijs daarvoor laat Agrawal nog steeds niet zien.