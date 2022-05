Twitter overname door Musk in gevaar

Het rommelt bij Twitter. Vanochtend werd bekend dat er een ‘pre-Musk’ schoonmaak bij het management bezig is. Twee topmannen zijn ‘semi-vrijwillig’ opgestapt. Enkele weken geleden kwam voor de tweede keer in zes jaar het nieuws naar buiten dat het sociale netwerk ‘rekenfouten’ gemaakt heeft bij de rapportage over het aantal (dagelijkse) gebruikers. Begin deze maand kwam Twitter met het nieuws dat zo’n 5 procent van de gemiddelde dagelijks actieve accounts die ‘te gelde gemaakt’ kunnen worden, 226 miljoen volgens de meest recente opgave, spam of fake accounts zijn. Echter, zo blijkt uit een statement van Twitter, kan het goed zijn dat het percentage van fake en spam accounts in werkelijkheid hoger ligt.

Statement Twitter over spam en fake accounts

'We hebben een interne beoordeling uitgevoerd van een steekproef van accounts. Uit die steekproef blijkt, volgens onze schattingen, dat het aantal fake- of spamaccounts in het eerste kwartaal van 2022 minder dan 5% van onze mDAU (monitizable Daily Average Users) vertegenwoordigde. De fake- of spamaccounts voor een periode vertegenwoordigen het gemiddelde van valse of spamaccounts in de steekproeven tijdens elke maandelijkse analyseperiode gedurende het kwartaal. Bij het maken van deze beslissing hebben we een significant oordeel toegepast, dus onze schatting van valse of spam-accounts geeft mogelijk niet nauwkeurig het werkelijke aantal van dergelijke accounts weer, en het werkelijke aantal valse of spam-accounts kan hoger zijn dan we hebben geschat. '

Voor Twitter is de beslissing van Elon Musk om de overnamedeal, ter waarde van 44 miljard dollar, even ‘on hold’ te zetten, een volgende tegenvaller.