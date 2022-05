Pre-Musk schoonmaak bij Twitter?

Ook de topman voor de zakelijke business van Twitter, Bruce Falck, liet via Twitter weten dat zijn diensten niet langer gewenst zijn. De betreffende tweet is inmiddels weer verwijderd en ‘vervangen’ door een bedanktweet aan het adres van zijn team. CEO Agrawal reageerde op beide tweets van de twee ontslagen managers.

Met name de tweet van de nu vertrokken Kayvon Beykpour, hoofd van Consumer Products bij Twitter, laat er geen twijfel over bestaan dat zijn vertrek bepaald niet helemaal vrijwillig was. “Dit is niet hoe ik Twitter wilde verlaten. Parag vroeg me om te vertrekken nadat hij me had laten weten dat hij het team in een andere richting wil sturen”, aldus Beykpour in een Tweet waar Agrawal vervolgens op reageerde door hem persoonlijk voor zijn werk bij Twitter te bedanken. Beykpour kwam in 2015 bij Twitter toen het platform Periscope overnam waar hij medeoprichter van was.

Bij het sociale netwerk zelf is, zo lijkt het, sinds de voorgenomen overname door Musk officieel werd, wel al wat aan het veranderen. De vraag is of Musk hier al (stiekem) achter zit of dat de huidige top, met CEO Parag Agrawal voorop, van Twitter het platform, en haar eigen hachje, probeert te redden. Hoe dan ook, de afgelopen dagen hebben twee topmanagers van het bedrijf, semi-vrijwillig, hun vertrek aangekondigd.

Het duurt nog even voordat Elon Musk écht officieel aan de slag mag bij zijn nieuwste speeltje, Twitter. Tot die tijd zal hij zich nog even moeten beperken tot (dubbelzinnige) tweets en proefballonnetjes over wat hij met Twitter van plan is of waar hij het platform naar toe wil brengen.

Koerswijziging

Dat Twitter aan een koerswijziging werkt, is wel duidelijk. Dat wordt bovendien bevestigd in een interne memo van Agrawal die in handen gekomen is van The Verge. Daarin schrijft de CEO: "Aan het begin van de pandemie in 2020 werd de beslissing genomen om agressief te investeren om een grote groei in publiek en omzet te realiseren, en als bedrijf hebben we geen tussentijdse mijlpalen bereikt die vertrouwen in deze doelen mogelijk maken."

Met andere woorden, we hebben gefaald en moeten een andere koers gaan varen. De twee ontslagen topmanagers is het onvermijdelijke gevolg daarvan, als je het mij vraagt. En, de aanstaande overname door Musk zal er zeker ook een rol bij spelen. In de top van Twitter, met Agrawal voorop zullen heel wat knikkende knietjes rondlopen die vol spanning, en angst, afwachten of ze de bezem die Musk ongetwijfeld door het bedrijf gaat halen, hen ook onderuit gaat vegen.

Personeelsstop

Naast de twee ontslagen managers heeft de top van Twitter inmiddels ook een personeelsstop afgekondigd. Volgens een woordvoerder zijn deze veranderingen nodig om, zoals hij het zegt, door minder overhead op personeelsgebied het rendement van Twitter te verbeteren.

“We kunnen bevestigen dat Kayvon Beykpour en Bruce Falck Twitter verlaten. Jay Sullivan is de nieuwe GM van Bluebird en interim GM van Goldbird. Met ingang van deze week pauzeren we de meeste aanwervingen en aanvullingen, behalve voor bedrijfskritieke functies. We verminderen de niet-loonkosten om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijk en efficiënt zijn”, aldus Twitter woordvoerder Adrian Zamora tegenover The Verge.