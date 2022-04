​Elon Musk wil nog meer geld verdienen aan Twitter

Deze hele week staat in het teken van Elon Musk. Het was even spannend of hij Twitter kon kopen, maar dat gaat nu toch echt gebeuren. Maar de bezem gaat er wel doorheen. Zo zou Musk van plan zijn veel mensen te ontslaan en vindt hij dat Twitter meer geld moet verdienen. Dit is hoe hij het wil aanpakken.

Tot die beloften zou ook een afspraak behoren om mensen te ontslaan. Elon Musk zou denken dat het social medium te veel medewerkers in dienst heeft, schrijft Bloomberg . Mogelijk zou wel 20 procent van het personeelsbestand van het social medium moeten opstappen. Ook wil hij graag iets doen aan de hoge salarissen van de bestuurders, waarmee hij 3 miljoen per jaar zou besparen.

Waar Twitter het nu moet hebben van advertenties en de abonnementsvorm Twitter Blue (dat nog niet in Nederland beschikbaar is), wil Musk geld verdienen door geld te vragen voor het citeren van tweets en het embedden van tweets.

Hij zal sowieso aanpassingen moeten doen, want om zoveel miljarden van banken te mogen lenen heeft hij bepaalde beloftes gedaan die hij zal moeten waarmaken. Eén van de manieren waarop hij dat zou willen doen is om de populairste tweets nog belangrijker te maken.

Hoewel menig tegenstander verwacht dat er uiteindelijk heus niet zoveel verandert bij het social medium, zeggen tweets van Musk toch wel iets anders. Hij uitte zich in ieder geval voor de kogel door de kerk was, vrij negatief over het social medium. Sowieso wil hij graag dat spambots verdwijnen en dat mensen allemaal worden geverifieerd op het platform.

Echter zouden deze plannen niet langs de bestuursraad zijn gegaan, waardoor de leden van de raad waarschijnlijk in berichtgeving online hebben moeten lezen dat ze er mogelijk op achteruit gaan als ze bij Twitter (mogen) blijven. De ceo blijft in ieder geval niet. Musk heeft zijn oog al op een nieuwe ceo laten vallen, maar wie dat is is nog geheim.

Elon Musk

In ieder geval moet Musk wel actie ondernemen. Twitter is op dit moment nog niet elk kwartaal winstgevend en dat is wel de bedoeling. Bovendien kunnen de rentes op zijn lening flink omhoog schieten. Ook wordt er veel gesproken over of hij Trump laat terugkomen op Twitter, maar hierop zou Trump met zijn eigen Truth-social medium al negatief hebben gereageerd.

Ook barst het van de grapjes over wat Musk hierna zal gaan kopen, omdat hij als rijkste man ter wereld -en vooral als uitgesproken ondernemer- bijna alles zou kunnen kopen.

Eerst maar eens zien of het allemaal rond komt met Twitter en wat zijn plannen uiteindelijk echt zijn. Er zijn veel meningen, veel geruchten en veel wensen, maar het is uiteindelijk aan mister Musk himself wat hij daar precies mee zal doen. Eerder vandaag kwam al naar buiten dat Twitter niet altijd even open en eerlijk is geweest over zijn bezoekersaantallen, dus dat is in ieder geval iets dat hij moet rechtzetten.