​Elon Musk wil 21 miljard dollar zelf ophoesten voor Twitter

“Dit is mijn hoogste en laatste bod” zei Elon Musk toen hij een bod deed op Twitter. Nu Twitter nog niet positief heeft gereageerd op zijn bod , bewijst hij aan de Amerikaanse organisatie SEC dat hij het geld ook daadwerkelijk heeft. Hij heeft 46,5 miljard dollar klaarstaan om het bedrijf over te nemen. Hij wil 21 miljard dollar zelf betalen (19 miljard euro) uit eigen zak. Een consortium van banken leent hem 12,5 miljard dollar lenen voor zijn aandelen in Tesla, samen met nog eens $ 13 miljard aan financiering.

Hij wil Twitter kopen, omdat hij het niet helemaal eens is met hoe het platform nu werkt. Bovendien heeft hij als ondernemer waarschijnlijk honger naar een nieuwe uitdaging, nu het allemaal redelijk goed reilt en zeilt bij SpaceX, Neuralink en Tesla. Toch lijkt hij niet helemaal blij te zijn met hoe het nu gaat bij Twitter, want op de dag dat hij zou toetreden tot de board van Twitter, haakte hij toch af. Veel ontevredenheid dus, die hij ook regelmatig deelt op… jawel, Twitter.

Twitter

Twitter is al jaren de plek waarop Musk het liefst communiceert. Hij deelt er hersenspinsels, hij speculeert wat met de Tesla-aandelen (waarvoor hij op dit moment ook in een rechtszaak verwikkeld is) en hij gaat discussies met volgers niet uit de weg. Enerzijds is hij dus ook een grote katalysator voor Twitter, waardoor de relatie tussen hem en het blauwe vogeltje zo ingewikkeld is. Toch wil hij het hebben: uit documenten blijkt dat Morgan Stanley en andere banken bereid zijn om Twitter 13 miljoen dollar te lenen, maar ook een 12,5 miljard-lening voor Musks Tesla-aandelen. De brieven zijn gedateerd op 20 april, dus het is allemaal zeer recent.

Tegelijkertijd wordt Musks bod om Twitter te kopen zeker niet overal even serieus genomen: hij wilde 54,20 dollar betalen per aandeel, terwijl de aandelen 47,08 dollar waard waren op 21 april. Banken en investeerders lijken niet heel happig te zijn om Musk te helpen zijn droom waar te maken: wat waarschijnlijk niet heeft geholpen is dat hij heeft gezegd dat hij het bod op Twitter niet uitbracht om geld te verdienen, en ja, dat is wel waar investeerders op uit zijn. Musk lijkt Twitter vooral op zijn kop te willen gooien: te privatiseren, meer open te maken en bijvoorbeeld abonnementsvorm Twitter Blue goedkoper te maken.