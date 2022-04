Elon Musk koopt Twitter voor 44 miljard dollar

Elon Musk is de nieuwe eigenaar van Twitter. De rijkste man ter wereld heeft het social medium na veel bombarie gekocht voor een totaal van 44 miljard dollar (41 miljard euro). De man achter onder andere Neuralink en SpaceX betaalde 54,20 dollar per aandeel (50,58 euro) om het bekende social media-platform te kopen.

Spreekbuis van Elon Musk Elon gebruikt Twitter al heel lang als zijn spreekbuis en hij spendeert dan ook veel tijd op het platform, nu is hij er nog meer tijd aan kwijt, want hij mag zich eigenaar van Twitter noemen. Nadat hij een bod deed dat hij zelf zijn ‘hoogste en laatste bod’ noemde, reageerde Twitters board in eerste instantie door een gifpilconstructie in het leven te roepen voor zijn aandeelhouders, maar uiteindelijk is de kogel nu door de kerk. De blauwe vogel is van Musk. Hoewel de miljardair veel uit eigen zak betaalt (21 miljard dollar), leent hij verder nog geld van een bankengroep voor zijn aandelen in Tesla en komt er nog eens financiering bij, waardoor hij op die 44 miljard dollar uitkomt. De prijs die Elon uiteindelijk betaalt bevat een premium van 38 procent op de aandeelprijs van Twitter op 1 april. Op die dag kocht Musk namelijk 9 procent van de aandelen. De overname heeft enorme impact op Twitter, dat na de transactie direct een privaat bedrijf wordt, iets dat Elon Musk erg graag wilde om het helemaal naar zijn hand te kunnen zetten.

Vrije meningsuiting Musk ziet Twitter als een belangrijk platform voor vrije meningsuiting en hij vond het ook belangrijk dat tweets bewerkbaar zouden worden. Ook is hij van plan om de abonnementsvorm binnen Twitter op de schop te gooien. Hoewel Twitter Blue er nog niet zo heel lang is (en sowieso in heel veel landen helemaal nog niet beschikbaar), wil hij graag dat het advertentievrij wordt en dat de abonnementskosten omlaag gaan. Hij zegt: “Vrijheid van meningsuiting is de basis van een functionerende democratie en Twitter is het digitale dorpsplein waar zaken worden besproken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid. Ik wil Twitter beter dan ooit maken door het product te verbeteren met nieuwe functies, de algoritmen open source te maken om het vertrouwen te vergroten, de spambots te verslaan en alle mensen te authentiseren. Twitter heeft een enorm potentieel - ik kijk ernaar uit om met het bedrijf en de gebruikers samen te werken om dat te ontgrendelen."

De beste weg vooruit Bret Taylor van de board van Twitter zegt: "De Twitter Board heeft een doordacht en uitgebreid proces gevoerd om het voorstel van Elon te beoordelen met een bewuste focus op waarde, zekerheid en financiering. De voorgestelde transactie zal een substantiële contante premie opleveren en wij geloven dat dit de beste weg vooruit is voor de aandeelhouders van Twitter." Maar, is het ook de beste weg voor Twitter zelf? CEO Parag Agrawal zegt dat Twitter een doel heiligt en relevantie heeft die de hele wereld beïnvloedt: kortom, het is belangrijk dat het blijft bestaan. Hoewel Musk er zeker grote veranderingen aan wil toebrengen, lijkt het er vooralsnog op dat hij bij die veranderingen wel de basis van Twitter houdt waardoor het zo populair en geliefd is geworden. De kans wordt trouwens klein geschat dat Parag op de CEO-stoel mag blijven zitten: Musk heeft hem wel eens met Stalin vergeleken én heeft gezegd dat hij weinig vertrouwen heeft in het management. Parag heeft in dat geval maar weinig tijd gekregen als leider van het social medium: Twitter-legende Jack Dorsey nam in november 2021 afscheid en droeg het stokje toen over aan Parag.

Een comeback voor Trump? Het is echter de vraag in hoeverre Musk al zijn Twitter-dromen kan laten uitkomen. Ondertussen werkt de Europese Unie namelijk aan de Digital Services Act. Waar Musk heel erg het vrije, open platform wil zijn waar mensen tot op zekere hoogte vrij moeten kunnen spreken, wil de EU juist zien dat de moderatie op social media strenger wordt. Dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden. Ook wordt er op Twitter onder de hashtag #Twittertakeover al flink gespeculeerd over Donald Trump. De voormalig Amerikaans president had nogal ruzie met het social mediabedrijf door zijn opruiende en tot haat oproepende tweets. Zou Musk het platform wederom voor hem openen? De ene Twitteraar staat erom te springen, een ander overweegt hierop zijn hele account te verwijderen. In ieder geval breekt er met de acquisitie een nieuwe tijd aan voor het social medium en met een uitgesproken man als Elon Musk aan het hoofd, zullen er ook zeker grote veranderingen volgen. De aandeelhouders lopen met goedgevulde zakken weg, maar het is de vraag hoe Twitteraars er uiteindelijk vanaf komen. Iets waarmee Elon naast zijn werk voor Tesla, Neuralink, SpaceX, Starlink en The Boring Company zich nu dieper over mag gaan buigen. Naar verwachting komt de overname nog dit jaar rond.