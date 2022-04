Twitter ‘schept op’ over het aantal dagelijkse gebruikers

Wat ging er dan mis? Welnu, op een of andere manier werden alle accounts van gebruikers die meerdere twitter-accounts hebben als unieke gebruiker meegeteld. De eerste keer dat dit gebeurde, in de drie jaar voorafgaand aan de ontdekking in 2017, werden daardoor een tot twee miljoen dagelijkse gebruikers te veel geteld. Nu, sinds het eerste kwartaal van 2019, gaat het om maximaal 1,9 miljoen dagelijkse gebruikers, aldus Twitter.

Twitter, zo blijkt uit de presentatie van de kwartaalcijfers , maakt een foutje bij het optellen van het aantal dagelijkse gebruikers. Daardoor denken ze bij het platform dat ze bijna 2 miljoen dagelijkse gebruikers meer hebben dat er in werkelijkheid zijn. Op een totaal van 229 miljoen kun je natuurlijk ook niet echt van overdrijven spreken. Bovendien, ter verdediging van Musk, dit rekenfoutje bestaat al drie jaar. Bijzonder is wel dat een vergelijkbare rekenfout vijf jaar geleden ook al eens ontdekt werd. Ook toen duurde het drie jaar voordat Twitter erachter kwam. Iets met een ezel, stoten en twee stenen, of zoiets ;)

Het zal maar weinigen ontgaan zijn dat Twitter inmiddels overgenomen is, althans er is een akkoord, door Elon Musk. De multimiljardair is bereid 44 miljard dollar voor het social media platform op te hoesten. Vandaag presenteerde Twitter haar resultaten. Wat blijkt? Het platform heeft minder gebruikers dan het zelf claimt te hebben. Uhm? Begint het Muskiaanse overdrijven nu al? Nou, nee. Het is minder spannend dan dat.

Musk betaalt nu meer per gebruiker

Of deze fout nog gevolgen heeft voor het bod van Musk op het social media platform is niet bekend en ook niet waarschijnlijk. Tenzij Musk en Twitter het aantal dagelijkse gebruikers hebben meegerekend bij het bepalen van de overnamesom. Van de andere kant, als Musk een échte zakenman is, en dat is hij – ondanks zijn reputatie als ongeleid projectiel – dan zal hij er wel iets mee doen. Je wordt immers geen multimiljardair door zomaar geld weg te geven.

Dan nog even over de resultaten zelf. Het aantal dagelijkse gebruikers van Twitter was in het eerste kwartaal van dit jaar, gecorrigeerd, met zo’n 10 miljoen toegenomen. Winst werd er echter niet gemaakt, maar dat is geen nieuws meer voor Twitter. De omzet lag in het eerste kwartaal op 1,2 miljard dollar, zo’n 16 procent meer dan het jaar daarvoor. Het verlies bedroeg 128 miljoen dollar. Uiteraard liet ook de nieuwe eigenaar in spé zich even horen... via Twitter. Hij wil het platform weer leuk maken.