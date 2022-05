Musk wil sommige gebruikers laten betalen voor Twitter

Hoogstwaarschijnlijk om de reacties op zijn nieuwste proefballonnetje te peilen. En die kwamen er dan ook in groten getale. Van tweeps die blij zijn, tot verontwaardigde en verongelijkte gebruikers. En van non-profit organisaties die bang zijn dat ze straks ook aan de beurt zijn tot en met tweeps die zich afvragen welke overheidsinstellingen, voor wie Twitter vaak een cruciaal kanaal is voor het informeren en de interactie met burgers, zullen afhalen. Om nog maar te zwijgen van de vele klantenservices en bedrijven die Twitter gebruiken voor contact met klanten. Kortom, de korte tweet van Musk heeft binnen een paar uur alweer de nodige stof doen opwaaien.

Twitter kent natuurlijk al het fenomeen van de gesponsorde (reclame) tweets, maar daar doelt Musk niet op. Nee, hij wil commerciële bedrijven en overheden ook gaan laten betalen voor gebruik van het platform. Hoeveel zij dan moeten gaan betalen, en welke bedrijven of overheden wel of niet in aanmerking komen voor een ‘betaald account’, daarover heeft Musk nog niets geroepen. Hij hield het vooralsnog bij een korte tweet, als een reactie op een eerdere tweet van hemzelf waarin hij hintte op de relatie tussen het gratis weggeven van diensten en de ondergang van de vrijmetselaars.

Bereid je maar voor op meer van dit soort proefballonnetjes en beleidswijzigingen wanneer Elon Musk, over enkele maanden, definitief de ‘sleutel’ van Twitter krijgt. De beoogde nieuwe eigenaar van het platform zegt erover na te denken om bepaalde gebruikers te gaan laten betalen voor hun tweets. Op zich is het niet zo gek dat iemand die ergens 44 miljard dollar voor betaald heeft uiteindelijk ook wat vruchten van die investering wil plukken. Je wordt immers geen multimiljardair door geld weg te blijven geven.

De toekomst van Twitter

De man die 44 miljard op tafel legde om zijn favoriete sociale netwerk te kopen heeft de afgelopen weken en maanden al heel veel geroepen over zijn ideeën met Twitter. Het platform moet weer ‘fun’ worden, met meer ruimte voor de vrijheid van meningsuiting, minder regulering (censuur) en, ook niet onbelangrijk, er moet eindelijk geld verdiend gaan worden. In dat laatste rijtje zweeft natuurlijk het nieuwste proefballonnetje. De toekomst zal leren of het luchtwaardig blijkt, of dat het, zoals zo vaak met dit soort ideeën, leegloopt.