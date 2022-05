Overname Twitter was onvermijdelijk

Al ruim een week is Twitter volop in het nieuws. Niet omdat het platform ineens winst maakt of het anderszins veel beter doet dan verwacht, maar omdat het een nieuwe eigenaar krijgt: Elon Musk. Behalve dat online heel wat gespeculeerd wordt wat Musk precies met het platform gaat doen, behalve leuker, beter en vrijer maken zoals hij in diverse tweets al geroepen heeft, is de spanning onder het personeel ook niet meer te houden. Die zijn door het bot genomen niet heel erg blij met hun nieuwe ‘baas’.

Manage weet nog weinig van Musk’s intenties

Daarom organiseerde de huidige CEO – die in ieder geval mag blijven zitten tot de overname rond is – een zogenoemde all-hands bijeenkomst. Daar vertelde hij meer over het nieuws van de afgelopen week en mocht het personeel vragen stellen, en hun frustraties uiten. Platformer sprak met een aantal aanwezigen over wat er tijdens die bijeenkomst zoals ter tafel kwam.

Opvallend was dat de Twitter CEO, Parag Agrawal, liet doorschemeren dat hij en het management nog weinig details had over Musk’s plannen met Twitter. Het kwam er op neer dat ook de directie van Twitter het vooral nog moest doen met de tweets van Musk, zonder dat zij die uitspraken tijdens de meeting met het personeel benoemden. “We weten nog niet wat er gaat veranderen, maar we gaan er niet van uit dat alles hetzelfde blijft”, aldus de CEO. Hij voegde daar aan toe dat hij hoopt dat het personeel, net als de directie, in de toekomst bij Twitter blijft.