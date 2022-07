Elon Musk ziet af van overname Twitter, maar mag dat wel?

Elon Musk wil Twitter niet meer kopen. Bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ligt een document van zijn advocaten waarin ze aangeven dat het aantal spambots op het social medium hoger zou zijn dan Twitter in eerste instantie aangaf. Musk maakte zich al vanaf dag 1 druk over die bots. Het is echter de vraag of hij nu nog onder de deal uitkan.

Overname Twitter Twitter zou het volgens Musk niet alleen bij het verkeerde eind hebben op het gebied van de bots: ook zou het tegen alle afspraken in toch veranderingen hebben aangebracht aan hoe het bedrijf werd gerund. Er werden mensen ontslagen en de vacatures werden bevroren. Twee topmensen moesten weg, naast dat er nog eens drie topmensen zelf besloten op te stappen. Dus ja: het bedrijf dat Musk dacht te gaan kopen, is niet bepaald meer wat het toen de onderhandeling begon was. Musk meent dat hij op basis van die informatie onder de deal uit moet kunnen komen, maar Twitter is het daar niet mee eens. De board of directors heeft laten weten zeer zeker van zijn zaak te zijn, waardoor Musk mogelijk alsnog ie grote ddeal moet sluiten van 44 miljard dollar.

Dat gaat geld kosten Geen misselijk bedrag, waarvoor de SpaceX- en Tesla-topman allerlei afspraken heeft gemaakt met banken. In ieder geval heeft hij sowieso door dit nieuws een nog slechtere deal te pakken: de aandelen zakten 6 procent toen het nieuws verscheen. Plus, ook als de deal nu niet doorgaat, dan kan het zijn dat Musk alsnog 1 miljard dollar moet betalen. Op het nieuws wordt wisselend gereageerd. Sommige mensen zijn blij dat Twitter nu waarschijnlijk blijft zoals het was. Anderen vinden het jammer dat de gedurfde plannen van de ondernemer nu misschien niet meer doorgaan. Hij wilde van Twitter een wat vrijer medium maken waarop mensen zich vrij konden uitspreken. Trots deelde hij enige tijd geleden een cartoon waarop hij het kooitje van de Twitter-vogel openzet: maar blijkbaar gooit hij nu toch zelf het deurtje weer dicht.

Elon Musk De overname is omstreden, wat vooral komt door Elon Musk zelf. Hij is juist op Twitter enorm uitgesproken en menig expert omschrijft hem als een ongeleid projectiel. Er zijn ook experts die juist menen dat de man een modern genie is en heel goed nadenkt over de stappen die hij zet. Op zich runt hij meerdere bedrijven zeer succesvol en heeft hij er mede voor gezorgd dat er grote technologische innovaties kunnen plaatsvinden: hem helemaal wegzetten als de dorpsgek van Twitter zou dus niet helemaal terecht zijn. Tegelijkertijd houdt hij wel van een beetje reuring en aandacht. Denk aan de namen van zijn kinderen, het feit dat hij recent nog een tweeling kreeg met zijn eigen medewerker en de uitlokkende tweets die hij regelmatig plaatst. Je kunt bijna niet om Elon Musk heen op Twitter. Alleen is het de vraag in hoeverre hijzelf straks om Twitter heen kan. Zullen ze hem inderdaad op zijn knieën kunnen krijgen, of heeft hij toch een juridische poot om op te staan en blijft de Twitter-vogel in het kooitje?