​Elon Musk wil 69 miljoen betalende Twitteraars in 2025

Zou jij geld betalen om social media te gebruiken? Twitter is in andere landen al voorzien van zijn Blue-abonnement, waarbij je een maandelijks bedrag van 2,80 euro betaalt voor extra handigheden. Als Elon Musk straks de scepter zwaait bij Twitter, heeft hij grootse plannen voor die abonnementsvorm. Hij verwacht er in 2025 maar liefst 69 miljoen betalende Twitteraars mee te hebben.

Beloften aan de bank

Elon Musk heeft voor de overname van Twitter leningen afgesloten bij banken en bepaalde beloften gedaan. Eén van zijn grote plannen is om meer geld te halen uit Twitter dan op dit moment het geval is. Twitter verdient nu geld door advertenties en sinds kort door dat Blue-abonnement, maar volgens Elon zit er veel meer potentie in het social medium. Op dit moment heeft Twitter 217 miljoen gebruikers. Om in 2025 69 miljoen betalende Twitteraars te hebben moet er dus nog flink wat gebeuren. Elon denkt dat hij er over drie jaar wel 600 miljoen van kan maken.

Het is niet bekend hoeveel Twitteraars er op dit moment gebruikmaken van Blue, maar deze dienst is nog niet in heel veel landen actief. Bovendien is de SpaceX-eigenaar er ook niet tevreden over. Hij meent dat de abonnementsprijs moet veranderen en dat het advertentievrij zou moeten zijn. Op dit moment zorgt het alleen dat er geen advertenties zichtbaar zijn in artikelen waarop ze doorklikken. Daarnaast kun je de kleuren binnen Twitter aanpassen en langere video’s uploaden, maar verder heeft het nog weinig om het lijf.