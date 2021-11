​Betaalde versie Twitter heet Twitter Blue en wordt uitgebreid

We kennen Twitter allemaal als gratis social medium, maar er is nu ook een betaalde variant: Twitter Blue. Een succes, zo blijkt, want Twitter rolt de beschikbaarheid ervan uit. Nog niet in Europa, maar na Australië en Canada kunnen nu ook twitteraars in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland betalen voor Twitter.

Twitter Blue Twitter Blue is niet zomaar een sponsoringsmethode voor het social medium: het idee is dat je er meer mogelijkheden door krijgt binnen Twitter. Zo kun je dan langere video’s online zetten van maximaal 10 minuten. Voor gratis gebruikers is dit twee minuten. Ook kun je andere kleuren en icoontjes kiezen binnen Twitter en -afhankelijk van je toestel- laden berichten veel vlugger. Als je op tweets klikt van bekende nieuwswebsites zoals The Washington Post, The Hollywood Reporter of Reuters, dan ga je nu meteen door naar de nieuwswebsite, zonder advertenties. Daarnaast geeft betaalt Twitter ook een deel van het Blue-abonnementsgeld aan uitgevers. Hoe meer uitgevers zich aansluiten, hoe minder advertenties een Twitter Blue-abonnee te zien krijgt. Twitteraars met Blue hebben daarnaast inzicht in wat de meest gedeelde artikelen zijn.

Extra mogelijkheden Twitter schrijft zelf over Blue: ”Dit is een oplossing die mensen die Twitter gebruiken het meeste geeft waarnaar ze op zoek zijn: toegang tot exclusieve functies en voordelen die hun ervaring op Twitter naar een hoger niveau tillen.” Je kunt met Blue onder andere opgeslagen tweets in mapjes onderbrengen en er zit een previewversie op, zodat je je nog kunt bedenken voordat je die venijnige tweet de wereld instuurt. Je kunt de timer zelf aanpassen, dus jezelf een bedenktijd van 10 of bijvoorbeeld 30 seconden geven. Ook worden langere tweets in een soort leesmodus weergegeven, zodat je ze zonder al te veel poespas met meer rust kunt bekijken.

Abonnement op social media Bang dat gratis Twitter gaat verdwijnen? Twitter: “Nee, een gratis Twitter gaat niet weg en zal ook nooit verdwijnen. Dit abonnementsaanbod is gewoon bedoeld om verbeterde en aanvullende functies toe te voegen aan de reeds bestaande Twitter-ervaring voor degenen die dat willen.“ De kosten voor Twitter Blue zijn 2,99 dollar (2,61 euro) per maand. Je kunt er gebruik van maken via iPhone, iPad, Android en in de browser. Tenminste, wij in Europa dus nog niet, maar dat zal ongetwijfeld na de uitrol in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland niet al te lang meer op zich laten wachten.