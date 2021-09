​Twitter aapt Instagram na: test tijdlijn met schermbrede foto's

Grotere foto's op Twitter

Twitter was vroeger alleen maar van de tekst. Gelukkig is daar uiteindelijk ook de mogelijkheid bijgekomen om foto’s en video’s te plaatsen. Handig, want een tweet komt hierdoor veel meer tot leven. Het bleek ook uit de cijfers: tweets die wel zijn voorzien van beeld werken vaak beter dan de tweets met alleen tekst.

Echter is Twitter tegelijkertijd een social medium dat werkt met een timeline die herkenbaar is aan de grijze streepjes. Je ziet in de kantlijn dan iemands profielfoto en onder zijn naam volgt dan de content. Hartstikke mooi, maar Twitter denkt dat het een beter idee is om die content ook over die kantlijn te laten lopen waar nu een foto en een naam staat.