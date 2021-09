Twitter Trends Rapport: meer pandemie, minder klimaat

Het afgelopen anderhalf jaar, tussen januari 2020 en juni 2021, heeft Twitter miljoenen tweets van tweeps vergeleken met tweets die in de anderhalf jaar daarvoor, tussen juni 2018 en januari 2020, de tijdlijnen in gejaagd zijn. Zo wil het sociale netwerk meer inzicht krijgen over wat er zoals leeft onder tweeps en waar ze het over hebben. Die inzichten worden samengevat in het jaarlijkse Trends Rapport.

Pandemie geen twitter trend? Jawel hoor!

Deze keer, zo meldt het rapport vielen een zestal trends op die de gesprekken in de afgelopen anderhalf jaar de gesprekken op Twitter domineerden. Terwijl een groot deel van die periode, en nog steeds wel, de wereld in de ban was van een pandemie, ging het op Twitter met name over Wellbeing, Creator Culture, Everyday Wonder, One Planet, Tech Life en My Identity. Ik pik er twee opvallende even uit.

Ten eerste de bijzondere, maar niet heel erg verbazende trend, Wellbeing, heeft natuurlijk ook alles te maken met de corona pandemie. Er werd in tweets veel gesproken over de zorg. En dan zowel de gezondheidszorg en zorgverleners, als ook zorg voor jezelf en in je (woon)omgeving. De belangrijkste subtrends (en hun groei ten opzichte van het vorige Trends Rapport) die Twitter identificeerde waren: Selfcare (+55%), care in the communities (+68%), en Mental Health Matters (+74%). Populaire hashtags bij deze (sub)trends waren #SelfLove, #LoveYourSelf, #GoodHealth en #MentalHealthMatters.

In hoeverre corona de gemoederen op Twitter nog altijd bezighoudt blijkt wel uit de tweet die sinds de laatste persconferentie, gisteravond, in twee varianten de Twitter tijdlijnen bestormen. Voor- en tegenstanders van het al dagen trending topic 'Coronapas'.