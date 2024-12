Europa komt met een eigen Starlink-netwerk en het heet IRIS²

IRIS² kan dus ook belangrijk worden. Het staat voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Het Europese netwerk wordt opgezet door SpaceRISE, een consortium bestaande uit SES, Eutelsat, Hispasat, Airbus en Deutsche Telekom. Ze hebben 12 jaar de tijd om het IRIS²-netwerk op te zetten, maar het is wel al online in 2030. Het gaat om een 10,6 miljard euro kostende deal waarin dus zowel overheidsinstellingen als commerciële bedrijven in samenwerken.

IRIS²

De EU schrijft: “Gekenmerkt door een steeds grotere behoefte aan hyperconnectiviteit, grote technologische transformaties en de zoektocht naar digitale soevereiniteit, is veilige connectiviteit in het huidige decennium een openbaar goed geworden, met een ongekende toename van de vraag naar satellietdiensten. In een geopolitieke context waarin cyber- en hybride bedreigingen zich vermenigvuldigen, neemt de bezorgdheid over veiligheid en veerkracht toe. Dit vraagt om een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de satcomcapaciteit van de EU-overheid, in de richting van betere beveiligingsoplossingen, lage latentie en grotere bandbreedte.” Dit is uiteindelijk waarom de EU met dit kostbare project is gestart.