Datalimiet voor Starlink gebruikers

‘Shit, mijn databundel is op!’ Een kreet die we tegenwoordig steeds minder vaak horen. Zeker wanneer je gebruik maakt van een vaste internetverbinding. De beperkende factor is nu hooguit nog de bandbreedte, niet het datagebruik. Voor klanten van Starlink gaat dat binnenkort veranderen. Die krijgen vanaf december, vooralsnog alleen in de VS en Canada, te maken met een datalimiet . Die is met 1 Terabyte per maand weliswaar redelijk ruim bemeten, maar toch.

Tarieven verlaagd, ‘Gratis’ internet voor Oekraïne



Hoewel het, voor exorbitant gebruik, best te billijken is, past het instellen van een datalimiet past niet echt bij de meest recente aanpassingen die Starlink doorgevoerd heeft. Ok, onlangs klaagde eigenaar Musk wel dat hij graag geld wil zien voor het ‘gratis’ uitdelen van Starlink abonnementen in de Oekraïne, maar die klacht trok hij snel weer in toen de halve wereld haar verbazing daarover had duidelijk gemaakt.

Maar kijkend naar de afgelopen maanden, dan heeft Starlink haar dienstverlening juist verrijkt, met meer bandbreedte, en de tarieven, in veel landen, verlaagd. Dat was op zich ook wel nodig, want Starlnk is niet bepaald goedkoop. Natuurlijk, als je ergens woont waar totaal geen internetdekking is, dan is Starlink een prima alternatief. De dienst wordt echter ook als breedband internetservice aangeboden in landen waar wél voldoende alternatieven zijn. En dan is Starlink een dure oplossing. Hoe dan ook, ze waren op de goede weg dus, daar bij Starlink. De datalimiet is hopelijk een (tijdelijke) hickup in die strategie.