Amazon Project Kuiper: begin 2023 lanceren de eerste satellieten

We schreven vanmorgen al over de streamingdienststrijd, maar er is nog een strijd gaande, namelijk de satellietinternetstrijd. Meerdere initiatieven zijn gestart, waarvan Starlink waarschijnlijk het meest bekend is: maar dat kan ook haast niet anders met SpaceX/Tesla-topman Elon Musk aan het roer. Amazon wil echter ook grote stappen maken op dit gebied en heeft zijn eigen Project Kuiper . Begin volgend jaar gaat het écht beginnen.

Satellieten van Amazon

Het is de bedoeling dat er begin 2023 twee satellieten in een baan rond de aarde worden gebracht. Dat is natuurlijk nog niets: Starlink heeft al bijna 3000 satellieten in de baan rond de aarde gelanceerd. Uiteindelijk moeten dat er zelfs zo’n 12.000 (!) worden (en misschien zelfs 42.000, als Musk zijn zin krijgt). Project Kuiper is niet zo groot, maar uiteindelijk moeten er 3.236 satellieten van Amazon rond de aarde komen. Het plan is om daarmee het platteland te voorzien van een goede internetinfrastructuur. Echter zou de downloadsnelheid van Kuiper sneller zijn: er is getest met 400 Mbps. Starlink gaat uiteindelijk tot 200 Mbp.

Nu moeten eerst nog de KuiperSat-1 en KuiperSat-2 worden gelanceerd, als startsein voor nog duizenden satellieten (met 83 raketlanceringen die niet allemaal via Jeff Bezos’ Blue Origin gaan, ook via de Ariane 6 en United Launch Alliance). De satellieten worden ongeveer op 600 kilometer boven de aarde gehangen. Het project is in 2019 begonnen, maar heeft nog tot ongeveer 2029 nodig om volledig te zijn afgerond. Daar stopt Amazon ook veel geld in: maar liefst 10 miljard dollar. Iets dat Amazon onder andere wil bekostigen door internetabonnementen te gaan verkopen. Niet zelf, maar via een provider.