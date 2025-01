Zo weet je of je klaar bent voor glasvezel-internet

Misschien heb je een briefje in de deur gehad dat er glasvezel naar je wijk komt, of hoor je vrienden erover en wil je onderzoeken of het iets voor jou is. Soms laten aanbieders het klinken alsof je erover moet overstappen, maar dat is helemaal niet gezegd.

Glasvezel-internet

Glasvezel-internet is internet dat werkt via lichtsignalen die door heel lange, dunne glazen slierten worden gestuurd. Die glazen slierten worden glasvezels genoemd en die kunnen soms net zo dun zijn als een haar. Het licht reist razendsnel van de ene kant van de vezel naar de andere en daardoor gaat er weinig verloren en kan het dus heel snel de data van de ene naar de andere plek versturen. Glasvezel-internet zou hierdoor niet alleen betrouwbaarder zijn, maar ook razendsnel.

Als het naar je wijk komt, is dat dus in principe goed nieuws, maar realiseer je ook dat een glasvezel-aansluitpunt niet verplicht is. Wanneer je dus dat briefje in de deur krijgt, hoef je daar helemaal niks mee te doen als je dat niet wil. Of dat echter het meest verstandig is, daar kun je vraagtekens bij zetten. Het voordeel is dat wanneer de werklui in je buurt bezig zijn met glasvezel, het vaak gratis is om zelf ook een glasvezel-aansluitpunt te nemen. Je hoeft geen abonnement af te sluiten, maar je kunt wel het punt maar vast hebben voor als je wel over wil op glasvezel-internet.

Uiteindelijk gaan we er waarschijnlijk veelvuldig op over, want de koperen kabel gaat uiteindelijk verdwijnen. Glasvezels zijn ook een voordeel voor providers: ze zijn veel onderhoudsvriendelijker. Reden voor providers om die relatief duurdere kopernetwerken uit te schakelen. Dat mag alleen niet zomaar: er moet dan al drie jaar een glasvezel-verbinding liggen. Ook moet je er meerdere malen over zijn ingelicht. En hoe snel Starlink ook groeit, dat moment waarop je thuis van koper naar glasvezel overgaat komt er echt nog wel. Nieuwsgierig wat er op jouw adres mogelijk is? Dat check je hier.

Koper

Maar dan hebben we een belangrijke vraag nog niet beantwoord: hoe weet je nou of je klaar bent voor glazvezel-internet? Zeker als je vrij veel van je internet vraagt, bijvoorbeeld omdat je games wil streamen of grote videobestanden moet uploaden, is glasvezel-internet een goede keuze. De uploadsnelheid en downloadsnelheid van glasvezel zijn gelijk en starten bij 50 Mbps. Dat kan een koperkabel ook, maar het verschil is dat die kabel afhankelijk is van wat er allemaal nog meer van het netwerk wordt gevraagd, en op basis daarvan trager wordt, terwijl dat bij glasvezel niet het geval is. Je behoudt je snelheid dus beter.

Kleven er nadelen aan glasvezel? Op zich is dat er een: het abonnement is vaak duurder. Voor het goedkoopste abonnement is dat ongeveer 5 euro om rekening mee te houden. Ook is het een nadeel dat het nog niet overal in Nederland beschikbaar is, al wordt er hard aan gewerkt om dat wel voor elkaar te boksen. Momenteel zijn meer dan 7 miljoen huishoudens al voorzien van een glasvezelnetwerk voor de deur.

Je kunt wachten met een glasvezel-abonnement, zeker als je tevreden bent met dsl en de prijs van je abonnement. Het is wel goed om vast te kijken of er al glasvezel in je wijk aanwezig is en/of wordt aangelegd, zodat je je huis er wel klaar voor kunt maken.