Hier moet je aan denken als je glasvezel-internet kiest

In één jaar tijd zijn er één miljoen glasvezelaansluitingen gelegd in Nederland: een record. Er liggen al meer dan 5 miljoen aansluitingen, waarvan er 2,3 miljoen in gebruik zijn. Maar, als deze nieuwe kabels eenmaal jouw huis bereiken, hoe kies je dan welk internet je gaat gebruiken?

Glasvezel is een type verbinding waarop veel sneller data worden gestuurd dan we nu gewend zijn van dsl of kabel. Het internet is sneller en stabieler en dat heeft zijn voordelen in een wereld die steeds meer van het internet vraagt: games streamen en video’s kijken op hoge resolutie bijvoorbeeld. Het maakt niet uit of je uploadt of downloadt: het is allemaal even snel. In Nederland wordt glasvezel gelegd door verschillende bedrijven: KPN NetwerkNL, DeltaFiberNetwerk, E-Fiber, Glaspoort en T-Mobile/Open Dutch Fiber. Vooral KPN timmert hard aan de weg op dit gebied. Per wijk neemt het enkele maanden in beslag om glasvezel aan te leggen.

Voor veel mensen is glasvezel nog een wat onbekend gebied, maar de verwachting is dat we over drie jaar al glasvezel in het hele land hebben. De kans dat je binnen niet al te lange tijd de keuze krijgt tussen gewoon internet en glasvezel wordt daarmee steeds groter. Maar, hoe maak je die keuze en hoe werkt het allemaal met glasvezel?

Internetproviders

Dat er glasvezel ligt in je wijk wil echter niet zeggen dat het ook naar je huis loopt. In eerste instantie wordt de glasvezelkabel in de straat gelegd en daarna moet de kabel met een speciale boor naar het huis worden aangelegd. In huis komt er vervolgens een speciale modem genaamd FTU. Heb je een abonnement bij een glasvezelprovider, dan is er nog een modem van de provider nodig om ook daadwerkelijk gebruik te maken van het internet. Hoewel het aanleggen van glasvezel in de buurt voor jou als consument gratis is, kun je wel aansluitkosten berekend krijgen voor het doortrekken van de kabel naar jouw woning. Dat kan een paar honderd tot zelfs meer dan 1000 euro kosten.

Wil je het ook, dan kun je op de glaskaart van Stratix kijken waar er al glasvezel ligt. Kijk vervolgens bij de verschillende providers wat ze je te bieden hebben. Let wel: glasvezelinternet is duurder dan ‘gewoon’ internet. Je kunt overigens ook bellen via glasvezel en televisie kijken via glasvezel, vandaar dat menig provider pakketten aanbiedt waarmee je meteen alledrie die dingen kunt doen met je aansluiting. Je kunt kiezen voor de bekende merken, zoals Caiway, KPN en T-Mobile, maar er zijn ook kleinere providers die het bieden.