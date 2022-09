​Zo weet je of je toe bent aan glasvezelinternet

Het is de innovatie op het gebied van internetverbindingen: glasvezel. KPN, T-Mobile en consorten werken inmiddels al jaren aan het leggen van het glasvezelnetwerk. Maar, hoe weet je of jij toe bent aan deze ‘nieuwe’ verbinding?



Dit jaar zal meer dan de helft van de huishoudens toegang hebben tot glasvezel, al hebben uiteindelijk 1,9 miljoen huishoudens ook daadwerkelijk een internetabonnement via glasvezel. De reden om voor glasvezel te kiezen, dat is voornamelijk dat het een toekomstbestendige verbinding is, maar ook een snellere en meer betrouwbare verbinding. Het is op zich een gewilde verbinding, maar niet iedereen is er helemaal aan toe.

Glasvezel

Ten eerste is de kans aanwezig dat je huishouden simpelweg nog niet die glasvezelverbinding tot aan je meterkast heeft en dat glasvezel nog niet in jouw omgeving wordt aangelegd. Het is lullig, maar je kunt er weinig aan doen om dat proces te bespoedigen. Er is ook geen manier om het te omzeilen: je zal echt moeten wachten tot er in jouw buurt glasvezel mogelijk is. Tenzij ongeveer de helft van de bewoners in jouw gebied aangeeft glasvezel te willen, want dan is er voldoende draagvlak om glasvezel ook financieel de moeite waard te maken voor kabelaars.

Er zijn echter andere redenen om nog niet aan glasvezel te beginnen. Misschien heb je helemaal niet zulk super-internet nodig. Als je bijvoorbeeld nooit games streamt of grote bestanden met veel haast hoeft te downloaden, dan is de kans groot dat je met een heel standaard internetabonnement ook prima af bent. Zeker als je alleen woont of met één ander persoon (mits die wel veel streamt en meer van een internetverbinding vraagt).

Het snelste internet

Wil je wel ultrahoge resolutie 4K-films bekijken, snel gamen en grote bestanden downloaden, dan is glasvezel waarschijnlijk wel het internetabonnement waarop je uitkomt. Een andere reden om voor glasvezel te kiezen, dat is omdat je bijvoorbeeld aan een slim huis werkt, waardoor je heel veel verschillende gadgets op je internet aansluit. Ook dan kan glasvezel een uitkomst zijn. Reken er echter wel op dat je een aanzienlijk bedrag per maand extra moet betalen, want glasvezel wordt gezien als het snelste internet dat je op dit moment in huis kunt hebben via de meterkast.

Je hoeft niet zelf allemaal sites af te speuren om te kijken wat de mogelijkheden zijn, want internet vergelijken kan op speciale vergelijkingswebsites. Hier hoef je alleen maar in te vullen wat je denkt nodig te hebben en de website doet de rest. Je ziet dan vaak ook meteen wat een bepaald internetabonnement kost. Het jammere is dat je een internetabonnement niet heel makkelijk even gewoon kunt uitproberen: er komt vaak veel bij kijken om het werkend te krijgen. Vandaar dat het slim is om eerst goed te onderzoeken wat bij je past, zodat je in één keer de overstap of keuze kunt maken.

[Afbeelding © Chepko Danil - Adobe Stock]