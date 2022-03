Bijna 900.000 nieuwe glasvezelaansluitingen in 2021

In 2021 zijn in Nederland 885.000 nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd. Dat schrijft marktonderzoeker Telecompaper op basis van eigen onderzoek in haar jaarlijkse FTTH-rapport. Ter vergelijk, in 2020, dat ook een recordjaar was, werden in Nederland iets meer dan 530.000 nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd.

KPN is nog steeds de marktleider, maar zag de concurrentie, van onder anderen Delta Fiber en T-Mobile, aantrekken. Daardoor kwam het marktaandeel van KPN nu 5 procent lager uit, op 70 procent. De ‘groene provider’ blijft daarmee de concurrentie nog altijd ver voor. Delta Fiber is met een marktaandeel van 15 procent op grote afstand de nummer twee.

Record aantal nieuwe glasvezelaansluitingen

Met 885.000 nieuwe glasvezelaansluitingen was 2021 een recordjaar voor de Nederlandse glasvezelmarkt. Eind 2021 hadden meer dan 4,5 miljoen adressen toegang tot een glasvezelnetwerk. Hoewel KPN dus steeds meer concurrentie krijgt van aanbieders als Delta, Primevest en E-Fiber zal de ‘groene provider’ naar verwachting de komende jaren ook nog de onbetwiste marktleider blijven.

Zeker als je bedenkt dat op dit moment al ruim meer dan de helft van alle huishoudens op glasvezel aangesloten is en KPN vorig jaar een samenwerking met APG startte voor nog eens 1 miljoen glasvezelaansluitingen. Uiteindelijk wil KPN in 2026 vier van de vijf Nederlandse huishoudens, meer dan 6 miljoen in totaal, op haar glasvezelnetwerk aangesloten hebben.