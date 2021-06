KPN en APG beklinken glasvezel samenwerking met de start van Glaspoort

Ruim twee maanden geleden maakten KPN en pensioenfonds APG bekend dat de twee partijen gaan samenwerken om de aanleg van glasvezel in Nederland verder te versnellen. Met de officiële start van Glaspoort, de joint venture die KPN en APG opgericht hebben, is deze samenwerking nu helemaal beklonken. Vanaf 9 juni zijn ook meteen de eerste werkzaamheden voor de uitrol van nieuwe glasvezelaansluitingen gestart.

De samenwerking met APG helpt KPN bij het realiseren van de doelstelling om voor het eind van 2026 vier op de vijf Nederlandse huishoudens op glasvezel aan te sluiten. Voor APG is investeren in glasvezel een investering met een potentieel gezond rendement. Zo helpen beide partijen elkaars doelen te bereiken.

Bijna 1 miljoen aansluitingen

Met Glaspoort richten KPN en APG zich met name op het ‘verglazen’ van kleineren dorpen en kernen. Doelstelling is om de komende vijf jaar bijna zo’n 750.000 huishoudens en 225.000 bedrijven op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Aanvankelijk spraken KPN en APG nog van in totaal 900.000 nieuwe glasvezelaansluitingen, maar die doelstelling is binnen drie maanden dus alweer naar boven bijgesteld.

Van de in totaal bijna 1 miljoen nieuwe aansluitingen verwacht Glaspoort er dit jaar al zo’n 70.000 te kunnen realiseren. De samenwerking is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid. De werkzaamheden van Glaspoort levert meer dan 1.000 nieuwe banen op.