Delta mengt zich in de strijd om de verglazing van dorpen

Delta ziet juist wel brood in het ‘verglazen’ van dorpen, kleinere steden en buitengebieden. Op dit moment is het glasvezelnetwerk van Delta al beschikbaar op zo’n 900.000 huis- en bedrijfsadressen. Op dit moment werkt Delta onder andere al aan de verglazing van Vlissingen en Oost-Souburg.

De provider richt zich met de uitbreiding van het glasvezelnetwerk met name op de zogenoemde buitengebieden. Dorpen en regio’s waar de komst van glasvezel doorgaans veel langer op zich laat wachten, omdat het voor grote providers niet echt rendabel is.

In de strijd om de snelste internetverbindingen heeft Nederland op dit moment drie grote providers: KPN, Ziggo en T-Mobile. Vandaag maakte het van oorsprong Zeeuwse Delta bekend zich ook in die strijd te gaan mengen. Daarvoor heeft de provider zo’n twee miljard euro opgehaald bij diverse banken, waaronder ABN Amro, Santander, Deutsche Bank en ING.

"Vanaf september wordt alle nieuwe glasvezelaanleg gedaan op basis van de nieuwste glasvezeltechniek XGS-PON voor snelheden tot 10 Gbps. Dit is de opmaat naar 25G-PON technologie waarmee snelheden tot maar liefst 25 Gbps mogelijk worden.", aldus Delta in het persbericht,

KPN en T-Mobile strijden mee

Ook KPN en T-Mobile hebben de afgelopen maanden al diverse keren aangegeven dat zij de uitrol van glasvezel gaan versnellen. KPN wil voor het eind van 2026 meer dan driekwart van alle Nederlandse huishoudens op glasvezel aangesloten hebben. In totaal zijn dat dan meer dan 6 miljoen aansluitingen. T-Mobile’s ambities liggen met 1 miljoen aansluitingen voor het eind van 2026 iets lager, maar ook die provider investeert de komende jaren fors in het verglazen van met name de buitengebieden.

Daarmee lijkt T-Mobile de grootste concurrent van Delta te worden. Echter, ook KPN kondigde enkele weken geleden aan dat zij, samen met investeerder ABP, meer dan 1 miljard euro steken in de verglazing van bijna 1000 dorpen en bedrijventerreinen in buitengebieden.