​KPN: 3 miljoen huishoudens op glasvezel - wil 100% in 2026

Vandaag is het drie miljoenste huishouden aangesloten op glasvezel door KPN. KPN hoopt in 2026 bijna alle huishoudens over te hebben. Er zijn op dit moment in totaal 3,9 miljoen huishoudens met een glasvezelverbinding, dus KPN heeft driekwart van de markt in handen.



3 miljoen huishoudens op glasvezel

De drie miljoenste glasvezel-aansluiting van KPN werd gelegd in Zwolle. Het is voor glasvezelleggers makkelijker om te werken in landelijk gebied dan stedelijk gebied, mede door de volle bebouwing. KPN is onder andere een joint venture gestart genaamd Glaspoort, waarmee het samen met pensioenbedrijf APG aansluitingen op bedrijventerreinen en in kleine kernen te leggen.

Hoewel het KPN wat tijd kostte om op gang te komen met de aanleg van glasvezel, is het nu lekker bezig. Elke week worden meer dan 9.000 huishoudens in Nederland op glasvezel aangesloten. Een aantal dat de provider graag zou opschroeven in de komende periode. Daar heeft het veel geld voor over. Er wordt bijvoorbeeld 1 miljard euro extra geïnvesteerd in project Glaspoort om te zorgen dat het proces versneld wordt.