​Ultrasnel internet: glasvezelinternet wordt straks 20 x zo snel

Het is nog niet overal in Nederland aanwezig, maar er wordt hard aan de digitale weg getimmerd: glasvezel. KPN heeft laten zien dat het internet via glasvezel 20 keer zo snel is. Niet dan gewoon internet: maar dan glasvezel-internet dat we nu kennen. KPN zegt dat het maar een paar jaar nodig heeft om deze 20 keer zo snelle glasvezel te kunnen leveren.

In samenwerking met Nokia kon KPN vandaag tonen dat het glasvezelnetwerk wat het nu aanlegt erg hoge snelheden aankan: zowel de uploadsnelheid als de downloadsnelheid in de test was een kleine 20 gigabit per seconde. Op dit moment is het internet maximaal 1 gigabit per seconde, waardoor consumenten vrij binnenkort dus al kunnen rekenen op veel snellere downloads. Zo kun je bijvoorbeeld een game sneller downloaden en dus ook sneller spelen, maar ook het streamen van bijvoorbeeld YouTube of Netflix zal een stuk soepeler gaan met een snellere internetverbinding.

Sneller glasvezel

Daarnaast verbruikt het netwerk minder energie en is er minder ‘straatmeubilair’ nodig, zegt KPN. Dat komt omdat er gebruik wordt gemaakt van PON, waarbij de glasvezel via splitters naar een centrale loopt in de meterkast. Ook heeft het meer mogelijkheden om op afstand te worden bediend, waardoor er niet een monteur direct fysiek naar een internetkastje hoeft te gaan om iets te veranderen.

Het is nog even wachten dus, sowieso voordat het kopernetwerk volledig is vervangen. Glasvezel is nog niet eens in de helft van ons land beschikbaar. Bovendien zijn er ook nog niet heel veel mensen over op glasvezel: er zijn 5 miljoen glasvezelaansluitingen in ons land, waarvan er 2,3 miljoen worden gebruikt. Er is dus nog veel ruimte voor meer abonnementen. Waarschijnlijk lukt dat wel als er meer bekendheid is voor glasvezel en het grote publiek hier toegang toe heeft. Dat kan snel gaan: op dit moment ligt glasvezel vooral op het platteland en zijn grote steden door alle logistieke ingewikkeldheden nog niet aan de beurt geweest. Die ultrasnelle internetverbinding is hopelijk dichterbij dan we denken.