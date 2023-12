Glasvezel nu op negen van de tien Nederlandse adressen

Wanneer je de afgelopen jaren door steden en dorpen reed, dan zal het je ongetwijfeld wel een keer opgevallen zijn dat er op veel plekken gegraven werd onder trottoirs en wegen. Tientallen bouwbedrijven hebben zich, en nog steeds, bezig gehouden met het aanleggen van glasvezel, met name voor de drie grote providers – KPN (en Glaspoort), Odido (en Open Dutch Fiber) en Delta Fiber. Maar ook kleinere providers, zoals GlasDraad en SKV hebben meters gemaakt met de aanleg van glasvezel.

90 procent van Nederland verglaasd

Alleen dit jaar is het aantal adressen dat op een van de glasvezelnetwerken aangesloten werd weer met 1,5 miljoen gegroeid, zo’n 500.000 meer dan in 2022. Dat blijkt uit een inventarisatie van NLConnect, de branchevereniging van de glasvezel- en breedbandindustrie. Nog nooit werden in Nederland in één jaar tijd zoveel nieuwe glasvezelaansluitingen gerealiseerd.

De snelheid waarmee Nederland de afgelopen jaren verglaasd werd, heeft er inmiddels voor gezorgd dat nu 90 procent van alle adressen een glasvezelaansluiting heeft. NLConnect verwacht dan ook dat het aantal nieuwe aansluitingen dat in 2024 gerealiseerd zal worden, lager uit gaat vallen. Simpelweg omdat de verglazing van Nederland haar eindpunt nadert.

Dubbele aansluitingen

Voor de toekomst verwacht de branchevereniging dat het aantal nieuwe aansluitingen zich met name zal concentreren op nieuwbouw en providers die besluiten hun eigen glasvezelnetwerk aan te leggen naast die van de concurrentie, de zogenoemde dubbele aansluitingen.

In principe hoeft dat niet nodig te zijn, aangezien de meeste providers een open glasvezelnetwerk realiseren. Dat betekent dat providers hun diensten ook over het netwerk van een concurrent kunnen aanbieden. Echter, die dienstverlening wordt soms wel beperkt zodat de eigenaar van het betreffende glasvezelnetwerk zich kan onderscheiden.

Een goed voorbeeld zijn de zogenoemde multi-gigabit abonnementen die KPN, Delta en Odido de afgelopen maanden geïntroduceerd hebben. Bij KPN kun je, met een glasvezelaansluiting van die provider, nu bijvoorbeeld kiezen voor een 4 Gbit/s glasvezelabonnement. Delta biedt maximaal 5 Gbit/s aan en Odido zelfs 8 Gbit/s. Wanneer je echter een KPN abonnement neemt op een locatie waar een Odido glasvezelaansluiting aanwezig is, dan kun je daar geen 4 Gbit/s abbo van afsluiten.