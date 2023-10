Delta steekt KPN naar de kroon met 5 gigabit internet

Een dag nadat KPN bekendmaakte dat de provider vanaf 23 oktober glasvezel internetabonnementen gaat aanbieden met snelheden tot 4 Gbit/s, doet concurrent Delta daar nog een schepje bovenop. Zij introduceren een week eerder, op 16 oktober, namelijk een glasvezel abonnement van 5 Gbit/s.

KPN doet 4 Gbit, dus komt Delta met 5 Gbit

Volgens Delta is het een goede zaak dat, nadat de provider enkele maanden geleden al een 2 gigabit glasvezelabonnement introduceerde, nu meer aanbieders komen met multi-gigabitsnelheden. Daarmee doelt Delta natuurlijk op de aankondiging van KPN, eerder deze week.

Net als KPN maakt Delta voor haar glasvezelnetwerk gebruik van de XGS-PON technologie. In tegenstelling tot KPN zal het 5 Gbit-abonnement van Delta wel voor alle adressen waar een glasvezel aansluiting van deze provider ligt, beschikbaar komen. Wat het 5 gigabit abonnement gaat kosten bij Delta, dat maakt de provider maandag 16 oktober pas bekend. Vier op de vijf klanten van Delta kiest nu overigens al voor een glasvezel internetabonnement van 1 Gbit of meer.

Op termijn 25 Gbit abonnementen mogelijk

“In 2021 startte DELTA Fiber als eerste in Nederland breed met de uitrol van de nieuwste technologie voor glasvezel, ook wel XGS-PON genoemd. Daarmee zijn theoretisch snelheden tot 10 Gbps mogelijk voor consumenten en met wat aanpassingen op termijn zelfs 25 Gbps.”, aldus de provider. Op dit moment heeft Delta Fiber 1,5 miljoen adressen (consumenten en bedrijven) aangesloten op haar glasvezelnetwerk. Tegen het eind van 2025 moeten dat er 2 miljoen worden.

Delta wil liefst geen dubbele netwerken

Delta benoemt ook nog even haar teleurstelling dat sommige glasvezelproviders er voor kiezen geld te investeren in de aanleg van een tweede glasvezelnetwerk in plaats van huishoudens te voorzien van glasvezel waar nog helemaal geen snel internet beschikbaar is. Tsja, dat heeft iets te maken met rendabiliteit. Dat was al zo met de kabel, en is ook nog altijd wel een issue bij de bouw van mobiele (5G) netwerken.

Daar kun je als Delta zijnde wel een punt van maken, maar dat zal niet zo snel veranderen. Tenzij de overheid zich er nadrukkelijk mee gaat bemoeien en eist dat providers eerst heel Nederland aansluiten voordat zij zich in dezelfde steden en gebieden gaan beconcurreren. Maar hoewel de overheid providers op het hart drukt ‘samen te werken’ en te zorgen voor een snelle verglazing van heel Nederland en geen dubbele netwerken te bouwen, is de kans klein dat die adviezen in een wet of bindende regelgeving gegoten worden.