KPN bereidt 4 Gbit internet abonnement voor

De tijden dat je nog trots kon zeggen dat je een internetverbinding met 100 megabit snelheid had, zijn lang vervlogen. Met de komst van glasvezel, dat inmiddels op meer dan 8 miljoen adressen in Nederland beschikbaar is, kun je inmiddels profiteren van snelheden die op kunnen lopen tot 2 gigabit (bij Delta). Ook bij T-Mobile, KPN en andere glasvezel internetproviders is 1 Gbit/s al bijna de standaard. KPN gaat binnenkort nog een stapje verder. De provider maakt zich naar eigen zeggen op dit moment klaar voor het aanbieden van een abonnement met 4 Gbit/s download snelheden.

KPN doet er een schepje bovenop

Volgens de groene provider willen de meeste Nederlanders steeds snellere internetverbindingen. Daar wil de provider, die met de verglazing van Nederland mee voorop loopt en de concurrentie aangaat met onder andere T-Mobile, Delta en VodafoneZiggo – dat vooralsnog blijft vasthouden aan kabelinternet – op inspelen. Toen Delta enkele maanden geleden bekendmaakte dat haar klanten nu, op plekken waar het netwerk dat toelaat – kunnen kiezen voor 2Gbit/s internet, is KPN begonnen met de voorbereidingen om daar nog een schepje bovenop te doen. Nou ja, een flinke schep.

Met ingang van 23 oktober kunnen bestaande, en nieuwe, KPN klanten dus kiezen voor een glasvezel internetabonnement met 4 Gbit/s. Helaas geldt dat niet voor alle adressen met een KPN glasvezel aansluiting. Om die hoge snelheden te kunnen leveren moet het adres namelijk aangesloten zijn met de nieuwste glasvezeltechnologie: XGS-PON genaamd. In de praktijk komt het er op neer dat jouw huis of bedrijf tussen 2021 en nu op KPN glasvezel moet zijn aangesloten.

Wat kost dat?

Kies je dan voor 4 Gbit/s internet van KPN, dan krijg je in ieder geval een nieuw modem, de Box 14. Die kan snelheden aan tot 10 Gbit/s, aldus KPN. Wat kost dat dan? Welnu, het huidige snelste abonnement, met 1 Gbit/s, kost 52,50 per maand. Een 4 Gbit/s abbo is 15 euro duurder en komt dus uit op 67,50 per maand.

KPN biedt overigens ook nog steeds een 100 en 200 Mbit/s glasvezelabonnement aan. Die kosten respectievelijk 42,50 en 50 euro per maand. Dat is, vergeleken met andere providers die deze snelheden aanbieden, niet echt voordelig. Maar ja, wie wil nu nog genoegen nemen met 100 Mbit/s. Dat is zooo 2020 ;)