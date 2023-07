Klantenverlies VodafoneZiggo leidt nu ook tot financieel verlies

Jarenlang was Ziggo, en nu VodafoneZiggo in grote delen van Nederland zo ongeveer de alleenheerser op de breedbandmarkt. Wilde je écht snel internet, dan was de kabel feitelijk de enige serieuze optie. Ook ADSL kon destijds niet aan de snelheden van kabelinternet tippen. Inmiddels is de markt toch wel enigszins veranderd. Met de komst van glasvezel, en ook 5G mobiel internet, zijn er vrijwel in heel Nederland prima alternatieven voor ‘de kabel’. En dat merkt VodafoneZiggo ook. De provider bloedt al geruime tijd klanten en dat heeft uiteraard ook invloed op de resultaten, en dan vooral de winst. Die dook de afgelopen maanden in het rood, zo blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers die deze week gepresenteerd werden.

Al bijna 200 miljoen verlies dit jaar

Over het tweede kwartaal van dit jaar moest VodafoneZiggo een verlies van zo’n 116 miljoen euro slikken. In totaal liep het verlies voor de eerste helft van 2023 daardoor op tot bijna 200 miljoen. De grootste ‘boosdoener’ voor de dalende omzet en verdampende winst zijn de meer dan 36.000 klanten die de provider de rug toegekeerd hebben sinds bekend werd dat VodafoneZiggo dit jaar een inflatiecorrectie van 8,5 procent doorvoert (per 1 juli j.l.). Het slechte nieuws voor VodafoneZiggo is dat de omvang van de opzeggingen pas volgend kwartaal helemaal duidelijk zal zijn, omdat veel klanten natuurlijk ook een opzegtermijn hebben.

Klanten liepen al weg vanwege de F1…

Het verlies van abonnees is echter niet nieuw voor VodafoneZiggo. Ook toen twee jaar geleden bekend werd dat Liberty Global vanaf 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 zou verliezen, zegden aan het eind van 2021 al veel klanten in ieder geval hun abonnement op Ziggo Sport op. Maar dat was ook voor veel klanten al het moment om uit te kijken naar (goedkopere) alternatieven.

… en goedkopere (glasvezel) aanbieders

Die werden steeds talrijker, omdat concurrenten als T-Mobile, KPN en Delta hun glasvezelnetwerken fors aan het uitbreiden waren. Om klanten te winnen, boden die providers vervolgens internet (telefonie en tv) abonnementen aan die een stuk voordeliger waren dan die van VodafoneZiggo. Dat doen ze overigens nog steeds. Inmiddels, anno 2023, telt Nederland al meer dan 8 miljoen adressen die aangesloten zijn op een van de glasvezelnetwerken van de drie grote en andere providers.

Gemiddeld zijn glasvezelabonnementen voor internet, tv en telefonie vaak tientallen euro’s voordeliger dan een abonnement bij VoddafoneZiggo. En niet alleen maar tijdens de introductieperiode. Als voorbeeld neem ik even mijn eigen situatie. Ik betaalde bij VodafoneZiggo voor het GigaNet abonnement, zonder telefonie en met een behoorlijk uitgebreid tv-pakket voor de meest recente inflatiecorrectie gemiddeld zo’n 125 euro per maand. Dat bedrag wisselde nog wel eens omdat we streaming- en sportpakketten door het jaar heen aan en uit zetten, afhankelijk van het series- en sportaanbod.

Inmiddels ben ik alweer ruim een maand klant bij KPN. Daar betaal ik voor hetzelfde abonnement (Gigabit internet, geen telefonie en een uitgebreid tv-pakket oa incl. Viaplay) tijdens de introductieperiode 69,50 per maand. Over enkele maanden wordt dat zo’n 95 euro. Scheelt toch meer dan 350 euro op jaarbasis.