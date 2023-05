VodafoneZiggo test als eerste provider Docsis 4.0

De strijd tussen de kabel en glasvezel, voor snelle internetverbindingen, leek aanvankelijk een oneerlijke. Glasvezel heeft in potentie veel meer capaciteit (bandbreedte) dan de ‘ouderwetse’ coax. Daardoor kan kabel nooit dezelfde snelheid bieden dan glasvezel. Dat is nog steeds een feit, maar het verschil wordt, met de introductie van nieuwe technologieën voor de kabel, wel kleiner.

Docsis, voor data over de kabel

Om data over de coax kabels te transporteren is eind vorig millennium ed Docsis (Data Over Cable Service Interface Specification) standaard ontwkkeld. Eenvoudig gezegd een standaard die ervoor zorgt, en nu versimpel ik het wel heel erg, dat de data sneller over de coaxkabel getransporteerd kan worden.

Met de doorontwikkeling van die standaard kwam met name de maximale downloadsnelheid van kabel-internetverbindingen steeds dichter in de buurt van hetgeen glasvezel providers aanbieden. De meeste kabelproviders maken inmiddels gebruik van Docsis 3.1, voor maximale downloadsnelheden tot 10 Gbps. In de praktijk bieden de kabelaars, zoals VodafoneZiggo, maximaal 1 Gbps aan.

Een van de nadelen van de huidige Docsis standaard is de relatief beperkte bandbreedte voor upload. Daar moet met Docsis 4.0 verandering in komen. De nieuwste standaard ondersteunt synchrone dataverbindingen tot 10 Gbps. Daarmee is het laatste belangrijke nadeel ten opzichte van glasvezel ‘weggepoetst’

VodafoneZiggo test Docsis 4.0 op live netwerk

VodafoneZiggo heeft nu als eerste bedrijf in de wereld een Docsis 4.0 test gedaan via het live Ziggo-netwerk. Met Docsis 4.0 en andere aanpassingen in het netwerk zorgt VodafoneZiggo ervoor dat de netwerkcapaciteit flink doorgroeit. Voor klanten komt deze netwerkcapaciteit de komende jaren beschikbaar. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het is dan ook net iets meer dan een jaar geleden dat VodafoneZiggo de uitrol van Docsis 3.1, ook bekend als de GigaNet update, afrondde.

"Met het gebruik van Docsis 4.0 in het netwerk gaan we een nog grotere betrouwbaarheid van de dienstverlening bieden en meer capaciteit waarmee er nog meer bandbreedte beschikbaar wordt gemaakt voor alle internet en entertainment diensten op het netwerk. Zonder overlast aangezien er niet in de straat hoeft te worden gegraven.", aldus Leo-Geert van den Berg (Director Fixed Networks).