DELTA Fiber levert nu 2 Gbps glasvezel internet

Twee jaar geleden startte DELT Fiber, naast het aansluiten van steeds meer dorpen, steden en landelijke gebieden, met het upgraden van haar glasvezelnetwerk. Deze week laat de provider weten dat die upgrade nu in heel Nederland is afgerond. Dit betekent dat alle 1,2 miljoen adressen die inmiddels op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber aangesloten zijn, nu gebruik kunnen maken van een internetverbinding die tot 2 Gigabit (Gbps) up- en download snelheid biedt.

Snelste glasvezelinternet voor consumenten

Door deze upgrade is DELTA Fiber op dit moment – tot een andere provider er weer ‘voorbijgaat’ – de provider die voor consumenten de snelste glasvezel internetverbindingen in Nederland levert.

De technologie die daarvoor gebruikt wordt, XGS-PON genaamd, kan in theorie zelfs snelheden tot 10 Gigabit (Gbps) leveren. En met een kleine technologische aanpassing moet zelfs de 25 Gbps gehaald kunnen worden. DELTA Fiber was in 2021 de eerste telecomprovider in Nederland die met de uitrol van deze nieuwe glasvezeltechniek startte.