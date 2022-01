Gratis Formule 1 voor nieuwe KPN klanten, Ziggo geeft korting

Vanaf maart, als het nieuwe Formule 1 seizoen van start gaat, heb je een Viaplay of FT TV Pro abonnement nodig als je alle Formule 1 races live wilt kunnen kijken. Dat is al lang geen nieuws meer. De verschillende TV-providers onderhandelen al een tijdje met Viaplay over de doorgifte van de nieuwe streaming dienst. Voor KPN klanten was er vandaag goed nieuws. Althans, met name voor toekomstige KPN klanten. Ziggo klanten zullen het moeten doen met een korting van vier maanden.

Gratis Formule 1 kijken

KPN maakte vanochtend bekend dat de provider een deal gesloten heeft met Viaplay. Onderdeel daarvan is dat nieuwe klanten het hele Formule 1 seizoen gratis kunnen kijken. Zij krijgen, als ze klant worden van KPN, negen maanden gratis Viaplay erbij. Voor bestaande klanten is er ook wel voordeel, maar gratis is voor hen geen optie. Zo gaat het overigens meestal met dergelijke aanbiedingen. Ze zijn met name bedoeld om nieuwe klanten te werven, want bestaande klanten? Die zijn immers al klant, maar dit terzijde.

KPN-klanten kunnen vanaf maart het Viaplay zenderpakket bestellen voor de introductieprijs van 10 euro (9,99) per maand. Een korting van 4 euro op het standaard tarief (13,99). Bestaande klanten die meerdere diensten van KPN afnemen (Mobiel, Internet Thuis) krijgen nog eens 5 euro extra voordeel. Zij betalen dan dus 4,99 voor het Viaplay pakket.