​Zo kijk je Formule 1 op je televisie (ook na Ziggo)

F1 TV

Een van de meest voor de hand liggende apps is de F1 TV-app. F1 TV is het officiële Formule 1-kanaal waarop je alles over de sport kunt volgen. In de F1 TV-app kun je kiezen uit 20 verschillende camerastandpunten bij de race, is het mogelijk om de races van decennia terug te kijken en is het tot slot mogelijk om experts te horen vanuit de pits.

Er is wel een addertje onder het gras, want F1 TV is niet gratis. Wil je alles zien, maar is het niet per se essentieel voor je om de races zelf live te kijken, want kun je kiezen voor het Formule 1-abonnement van 27 euro per jaar (of 3 euro per maand). Wil je ook de races live kijken, dan is er een duurder abonnement van 8 euro per maand (65 euro per jaar). De beeldkwaliteit is 1080p bij 50 frames per seconde.

Het voordeel aan de F1 TV-app is dat hij veel beschikbaarheid heeft. Je kunt hem gebruiken in combinatie met een Chromecast of AirPlay, maar hij is ook uit op Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV en Google TV. Het voordeel wat je bij F1 TV hebt dat niet veel mensen weten, dat is dat je kunt kiezen voor Nederlands, waardoor je alsnog kunt genieten van de ultra-enthousiaste Olav Mol als commentator. Hij is een levende Formule 1-legende en hij weet de sport laagdrempelig te maken voor beginners, maar ook juist extra verdieping te geven voor de experts op de bank.