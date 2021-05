​“Geen Formule 1 meer op Ziggo vanaf het volgende seizoen”

Volgens sportmarketeer Chris Woerts in Veronica Inside raakt Ziggo zijn licentie kwijt om Formule 1 te mogen uitzenden. Het mag nog dit seizoen uitzenden via Ziggo Sport, maar volgend seizoen is het niet aan Ziggo om de raceweekenden uit te zenden. Dat is namelijk aan de Nordic Entertainment Group, dat gebruikmaakt van ViaPlay.



Van Ziggo Sport naar Nordic Entertainment Group

Het moet een grote schok zijn voor Ziggo, dat het niet lukte om financieel rond te krijgen dat het ook in het volgende seizoen de Formule 1-rechten weer kreeg. Daarnaast is het ook wat vreemd om Formule 1 straks te kijken via een Scandinavische aanbieder. Zeker omdat Ziggo juist de laatste tijd veel reclame maakte voor zijn Mediabox Next. Alleen daarmee kun je Formule 1 kijken in een resolutie van 4K. Helaas, of je die luxe Mediabox hebt of niet: het 2022-seizoen van de Formule 1 is straks dus niet op Ziggo te zien.

De enige bron die dit alles meldt is Chris Woerts, er is nog geen officiële communicatie gegaan vanuit Ziggo of Nordic Entertainment Group. De verwachting is dat dit donderdag volgt. In ieder geval is Nordic Entertainment Group lekker bezig, want de Bundesliga en darten zou ook naar die ‘zender’ gaan. Het bedrijf zou meer dan dertig miljoen euro hebben geboden op de Formule 1. Iets wat Ziggo -maar ook RTL, die een poging waagde- blijkbaar niet is gelukt.