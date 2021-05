​Gaat Porsche zich met Formule 1 bemoeien?

Gelukkig heeft Red Bull Racing verstandig gekozen: het is van plan om zijn eigen motoren te maken. Het neemt namelijk het motorprogramma over van Honda, in plaats van dat het op zoek gaat naar een heel andere fabrikant voor specifiek dat onderdeel. Het kan echter zijn dat Porsche het team toch gaat helpen. Het bedrijf is weliswaar -net als Audi- juist wat minder actief geweest op racegebied, het is altijd de vraag geweest wanneer Volkswagen Group zich eens gaat wagen aan de snelste autoracesport ter wereld. Volkswagen wil zich dolgraag bemoeien met de sport: mensen van VW mengden zich eerder al eens in discussies over de toekomstige regels voor Formule 1.

Dat zou goed van pas komen, want het team van Max Verstappen en Sergio Perez is nog om een motor verlegen, nu Honda al vrij snel de sport verlaat. Honda leverde eerst de motoren van de Formule 1-wagens, maar sinds het heeft aangekondigd zich terug te trekken uit de dure Formule 1, was het de vraag welke motor het team dan zou gebruiken. Het team heeft geen carte blanche: niet elke motor kan zomaar worden ingezet. Het is jammer dat Honda er juist nu uitstapt: we hebben Verstappen allebei de races van dit seizoen op het podium gezien.

Porsche in de Formule 1

Zeker nu Porsche en Audi toch weer willen aansluiten bij de races op Le Mans in 2023, lijkt het erop dat er na een akkefietje over diesel én een pandemie toch weer ruimte is om te racen. De kans dat het Porsche wordt dat de Formule 1 in gaat en niet Audi, is groot. Tegen Car heeft Porsche gezegd: “De regels moeten veranderen, zodat Porsche zich kan identificeren met de nieuwe duurzame prioriteiten die er zijn.” Audi ontkende in maart nog plannen te hebben om de F1 in te gaan, puur vanwege de hoge kosten die deze rijkemanssport met zich meebrengt.

De geruchtenmolen laait niet alleen op door Volkswagen zelf, maar ook door een landgenoot. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, gaf tijdens de Grand Prix van Portugal aan over Red Bull, dat overigens zelf zegt dat niets vaststaat: “Voor zover ik kan zien, denk ik dat de juiste strategische stappen zijn gezet bij Red Bull. Ik denk dat ze dual-track gaan met hun eigen bronnen en misschien met een nieuwe fabrikant die meedoet. Dat is zeker slim, en de regeling die met Honda is gevonden bij het overdragen van de IP is ook slim. Het is duidelijk dat ze Engelse ingenieurs gaan inhuren, omdat het motorprogramma zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt. Er zijn waarschijnlijk niet veel bedrijven die die ingenieurs kunnen leveren. Dus ik begrijp absoluut wat de strategie is."