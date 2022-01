Max gaat exclusieve content maken voor Viaplay

Formule 1, en Max Verstappen, fans kunnen straks op Viaplay kijken naar unieke documentaires waarin de wereldkampioen de geheimen onthult over de zwaarste circuits van de Formule 1. Daarnaast gaat Verstappen voor Viaplay ook programma’s maken met fascinerende inkijkjes in zijn leven, ver weg van de niet aflatende druk van de sport, en nog veel meer, aldus Viaplay.

Jos Verstappen wordt analist

Binnen de samenwerking is ook een plekje ingeruimd voor Jos Verstappen. Hij wordt een van de analisten bij Viaplay.Het zal niemand verbazen dat zowel Max als de streamingdienst verheugd zijn met elkaar te kunnen samenwerken. Bijzonder is wel dat de wereldkampioen expliciet de ervaring van voormalige topcoureurs David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen, die onderdeel uitmaken van het team van analisten en on-site reporters, roemt, zonder zijn eigen vader te noemen. Ok, die was misschien niet zo’n grote coureur, maar Max had zijn pa toch wel even mogen noemen, toch?

"Ik kijk erg uit naar de samenwerking met Viaplay, aangezien onze ambities om de beste te zijn in onze vakgebieden bij elkaar passen. Het zal geweldig zijn om samen te werken met de professionele on-site reporters van Viaplay, zoals David Coulthard, Mika Häkkinen en Tom Kristensen. Ik weet zeker dat hun ervaring als voormalig topcoureur een grote aanwinst zal zijn", aldus Verstappen junior.