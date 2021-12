Formule 1 titelstrijd werd epic, met een ietwat controversieel nagerecht

Voorafgaand aan het weekend was de belangrijkste vraag: Wie wordt de Formule 1wereldkampioen van 2021? Hamilton voor de historische achtste keer of toch Verstappen voor de al bijna even historische eerste keer? Dat de finale race in Abu Dhabi een epische zou worden, dat was wat iedereen hoopte. Echter, door eerdere gebeurtenissen (lees: ruzies) tussen Mercedes en Red Bull, was de kans op een controversieel einde ook groot. Welnu, het werd een epische titelstrijd, met een ietwat controversieel nagerecht. Dat ‘toetje’ bestond uit een ietwat zwalkende raceleiding en zich tot een uiterst slechte verliezer ontpoppende Mercedes renstal, met Toto Wolff als chef-kok.

Elk ander verloop zou het seizoen geen recht gedaan hebben

Nadat ‘Onze Max’ met een uitmuntend rondje op zaterdag de pole binnengehaald had, was het voor veel fans en analisten zo klaar als een klontje: Verstappen wordt wereldkampioen! Immers, wanneer Max dit jaar vóór Lewis startte, dan was de racewinst meestal een kwestie van tijd. Daarbij komt dat van de laatste zeven races in Abu Dhabi, de winnaar zes maal diegene was die van pole mocht starten. Kat in het bakkie dus?

Dat pakte op zondagmiddag even iets anders uit. Amper twee seconden na de start, nog vóór de eerste bocht, was Verstappen zijn leidende positie al kwijt. Hamilton kwam als een raket uit de startblokken. Kan gebeuren, en was ook al eerder gebeurd. ‘Max zet dat wel recht’, dacht vrijwel iedereen. Temeer omdat tijdens de zogenoemde ‘long runs’, in de vrije trainingen, Verstappens Red Bull minstens zo snel bleek als Hamiltons Mercedes. Er was vooralsnog dus nog geen enkele reden tot paniek voor Max, zijn team en de ruim vijf miljoen fans die voor de buis gekluisterd zaten.

Op de baan tijdens de race was daar echter niets meer van terug te zien. De Mercedes in handen van Hamilton bleek ronde na ronde enkele tienden seconden sneller dan Max in zijn door Honda aangedreven Red Bull. De voorsprong van Hamilton werd zelfs zo groot (meer dan 8 seconden) dat een ‘undercut’ bij de eerste pitstops ook geen optie meer was. Ook een staaltje heldhaftig racen van Max’ teamgenoot Sergio Perez kon daar niets aan veranderen. De Mexicaan slaagde erin Hamilton twee ronden lang achter zich wist te houden waardoor Max de achterstand van negen naar amper één seconde kon terugbrengen. Echter, na het wegvallen (pitstop) van Perez kon Hamilton zijn voorsprong weer gaan uitbouwen.

Met nog een ronde of twintig te gaan zorgde een Virtual Safety Car ervoor dat Verstappen, zonder al te veel extra tijdverlies, nieuwe banden kon halen. Hamilton reed door op zijn ‘oudere bandjes’. De winst die Max daarmee haalde was, zo bleek een ronde of tien later, niet groot genoeg om de vijftien seconden achterstand helemaal in te kunnen lopen. De fans en andere toeschouwers waren het er, met nog een ronde of tien te gaan, over eens: Hamilton was op weg naar zijn achtste wereldtitel. Alleen een wonder kon daar nog iets aan veranderen. Dat besef was er ook bij Red Bull ‘You need a miracle’, riep Max’ engineer over de boordradio.