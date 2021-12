Wordt de finale van de Formule 1 titelstrijd episch of controversieel?

Racefans zullen het met mij eens zijn. De strijd om de wereldtitel in de Formule 1, tussen ‘onze’ Max Verstappen en Lewis Hamilton is er eentje om in te lijsten. Het voorlopige hoogtepunt zagen we afgelopen weekend, in Saudi Arabië. Als wat daar gebeurde een voorbode is van de laatste, en allesbeslissende, race van komend weekend in Abu Dhabi, dan kunnen we onze borst nat maken. Het is lang geleden dat de titelstrijd in de Formule 1 zo spannend, en controversieel tegelijk, was. Daarvoor moeten we terug naar de tijden van Ayrton Senna en Alain Prost, Michael Schumacher en Damon Hill en, in recente jaren, Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Maar daarover later meer. Eerst naar de ‘battle at hand’.

Nieuw talent vs gevestigde orde

In Jeddah ging de strijd om de winst, zoals zo vaak dit jaar, weer tussen Max en Lewis. Het staat buiten kijf dat zij met afstand de beste Formule 1 coureurs van dit moment zijn. Hamilton is het fenomeen van de gevestigde orde, met inmiddels al meer dan 100 overwinningen en zeven wereldtitels. Verstappen wordt al enkele jaren gezien als het grootste talent van de Formule 1 in de afgelopen decennia.

In de jaren voorafgaand aan dit seizoen, beschikte Mercedes – het team van Hamilton – simpelweg over de beste F1-bolid. Veel experts, van analisten als Olav Mol en de inmiddels overleden legende Murray Walker, tot en met racelegendes als Jackie Stewart en Niki Lauda (†), hoopten dat de twee beste coureurs ooit in een gelijkwaardige F1-bolide zouden zitten, desnoods bij hetzelfde team. Dit jaar zijn al die wensen uitgekomen. Het bewijs daarvoor is de stand in de strijd om de WK-titel na 21 van de 22 races: 369,5 – 369,5. De coureur die tijdens de laatste race voor zijn concurrent over de finishlijn komt, mag zich dus wereldkampioen noemen. Er is één uitzondering. Mochten zowel Hamilton als Verstappen uitvallen, dan is Max wereldkampioen omdat hij dit seizoen meer overwinningen (9) behaalde dan Lewis (8).

Red Bull en Mercedes circuits

Die uitzondering is natuurlijk voer voor speculatie. Zeker nu Hamilton de laatste drie races op rij gewonnen heeft. Daardoor is de 19 punten voorsprong die Verstappen na de race in Mexico had, verdampt. Mercedes lijkt dus weer de snelste F1-bolide te hebben. Echter, door het verschil in de layout van circuits en de bolides van Red Bull en Mercedes zijn sommige circuits Mercedes-friendly en andere juist weer Red Bull-friendly. Mercedes doet het doorgaans goed op de snelle circuits en Red Bull is over het algemeen beter op circuits waar grip in de bochten belangrijker is dan topsnelheid.

De afgelopen jaren was Abu Dhabi in dat licht bezien een ‘Red Bull circuit’. Daarbij moet wel aangetekend worden dat juist dat circuit dit jaar op verschillende punten aangepast is. Sneller gemaakt, om precies te zijn. We zullen dus pas dit weekend te weten komen of Abu Dhabi nog steeds een ‘Red Bull circuit’ is.