De tien leukste momenten van Formule 1-commentator Olav Mol

Olav Mol is een van de bekendste sportcommentatoren van Nederland, maar na dertig jaar stopt hij ermee. Hij zal vanaf 2022 niet langer becommentariëren hoe de Formule 1-coureurs het doen. Geen ‘Yo hee, yo hoo’ meer. Dit zijn de tien leukste momenten van Olav Mol. 1. De eerste winst van Max De man die meer dan 500 GP’s bezocht beleefde vrij laat in zijn carrière zijn meest iconische moment. Hoewel, eigenlijk was het nog het meest iconisch voor Max Verstappen, die als eerste over de finish reed tijdens de Grand Prix van Barcelona. Alles kwam precies goed samen en Olav had nooit durven dromen dat hij hiervan getuige zou zijn, laat staan dat hij het ook nog van commentaar mocht voorzien voor de Nederlandse televisie. “Jaren zit je naar dingen te kijken, en te hopen” En zijn oprechte uitroep: “Yo hee, yo hoo, yo f*cking hel wat bizar!” Gevolg door: Ongelooflijk, sportoverwinningen zijn zo mooi en deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.” Kortom, hij zegt het eigenlijk zelf al: deze mag niet ontbreken:

2. Meeleven met Jos Olav heeft niet alleen de carrière van Max zien opbouwen, maar ook die van Jos Verstappen. Hij wist altijd goed te begeleiden wat er zoal gebeurde, zoals bij een fikse brand die tijdens de Grand Prix van Hockenheim in 1994. Olav blijft altijd doorpraten en soms is zijn live reactie op wat zich ontvouwt nog heviger dan wat er eigenlijk echt gebeurt. De brand is niet een heel leuk moment uit Olavs carrière, maar het is wel een duidelijk voorbeeld van zijn vermogen om direct te reageren.

3. In het putje! Hoewel Lewis Hamilton al jaren de gedoodverfde winnaar is, is de strijd sinds dit seizoen weer écht spannend, omdat Max ook wel eens een Grand Prix wint. Dat de commentator vaak enorm meeleeft met de coureurs, dat moge duidelijk zijn en dat is ook na 30 jaar niet veranderd. Zo roept hij keihard “SUKKEL!” naar Lewis, wanneer die een pittige fout maakt tijdens de GP van Azerbeidzjan dit jaar.



4. Het interview met Michael en Jos Jos Verstappen reed in de tijd dat Michael Schumacher groot was en Olav deed de stoute schoenen aan en vroeg Michael of Jos ook mee mocht doen aan het interview. Michael vond het een prima idee, tot Olavs verbazing. Er waren duizenden vragen binnengekomen en dit moet zeker een bijzonder moment voor meneer Mol zijn geweest: de eerste Nederlandse F1-coureur naast de grote Schumacher in één interview:

5. Televisie maken kost moeite Ook al ben je al lang een levende legende binnen de Formule 1-verslaggeving, nog steeds is het niet makkelijk om hele volzinnen goed uit te spreken op televisie. Het is ook om die reden dat Olav een keertje wat minder blij was om Max te zien. De jonge coureur verstoort zijn opname volledig, maar het heeft gezorgd voor een ontzettend leuk fragment tussen de twee.



6. De regen bij Spa Wie dacht dat het dit jaar hard plensde bij de Formule 1-race van België, die was vast niet in 1998 bij de race. Daar ging een start helemaal verkeerd, wat zorgde voor een ‘megaklapper’ van jewelste. Hierin zie je ook hoe onvoorspelbaar het werk van een commentator is en dat die soms heel lang moet blijven doorpraten wanneer een race stilligt. Ook leuk: Olav refereert in het onderstaande fragment ook terug naar een groot race-ongeluk uit een tijd dat hij nog helemaal geen commentator was.

7. Wat de f gebeurt daar nou zeg? Als je fan bent van Olav Mol, dan ben je waarschijnlijk niet tegen schelden. De beste man schreeuwt altijd vanalles uit, zoals bij deze zeer spectaculaire koprol (die inderdaad gelukkig geen dodelijk einde had. Door Olavs energieke reactie voelen zelfs de huisgenoten die totaal geen interesse hebben in Formule 1 toch de behoefte om even een blik te werpen op de televisie, want ja, wat de f*ck gebeurt daar nou zeg?



8. Geweldige acties van Senna Olav heeft het vaak over ‘mensen die roepen’ en dat doet hij ook in het onderstaande geluidsfragment, waarin hij toen hij slechts een paar jaar bezig was verslag doet van een race in 1993, waarin één van zijn grote helden Senna weer deed waar hij goed in is: écht racen. Olav is ook de persoon die uiteindelijk een jaar later verslag moest doen van de dodelijke crash van Senna. Waarschijnlijk zullen veel mensen Olav mede daarom op handen dragen, want dat deed hij zeer respectvol. Hoe goed hij het ook kan, het is toch het leukste als Olav vol passie vertelt over de acties van de coureurs en dat doet hij bijvoorbeeld in het onderstaande fragment, waarin je helemaal voor je ziet wat er gebeurt:

9. Zo zit hij erbij Terwijl je de race bekijkt en naar Olav Mol luistert, dan dwalen de gedachten toch soms af naar hoe de commentator er zelf bij zit. Immers heb je niet zoals bij veel andere sporten met één blik het hele speelveld in je gezichtsveld. Gelukkig is er een keer een kijker geweest die het aan Jack Plooij heeft gevraagd, die op zijn beurt ging ‘uitzoeken’ hoe Olav er onder normale omstandigheden bij zit. Je kunt het fragment hier bekijken.

10. Gedachten lezen Wat sommige mensen soms hardop voor de grap doen met hun huisdier, dat doet Olav Mol regelmatig met de coureurs. Gedachten invullen. In het onderstaande fragment zegt Max alleen maar ‘NO’ op een teamorder, maar Olav weet ons precies te vertellen wat er in Max z’n hoofd moet omgaan. Hoewel de beste man de laatste paar jaren af en toe wel eens een steekje liet vallen, mogelijk mede omdat hij door corona toch net even anders te werk moest gaan, blijft het bijzonder hoe goed zijn kijk is op niet alleen de sport, maar ook het individu dat uiteindelijk in zo’n auto plaatsneemt. Natuurlijk zal hij het vast niet altijd goed hebben gelezen, maar het zorgt in ieder geval wel voor fenomenaal commentaar.

Formule 1 is vanaf 2022 te zien op Viaplay, in plaats van Ziggo Sport.