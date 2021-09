Kwalificatiedag! Fijne tweets om in Formule 1-sferen te komen

Het gaat dit weekend op veel plekken maar over één ding: de formule 1. Zeker nu we een zeer succesvolle Nederlandse coureur hebben die ook nog eens een luttele 3 punten verschilt van de meervoudig kampioen is het spannender dan ooit. Voor Max is het een thuiswedstrijd waarbij het Orange Army alleen voor hem juicht, terwijl Lewis het voor steun vooral moet zoeken bij zijn teamleden.

Dutch GP

We zijn benieuwd hoe Max het gaat doen vandaag, want gisteren was het door de vele rode vlaggen moeilijk om goed gefocust een ronde uit te rijden. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om morgen: de dag van de #DutchGP, maar het formule 1-circus heeft ook vandaag weer een leuke dag in petto. Wij nemen de leukste en meest opvallende Tweets met je door.

Nieuwsgierig hoe zo'n rondje Zandvoort eruitziet? Max neemt je mee: