F1 keert na 36 jaar terug in Nederland

Ook voor de FIA was het weer even wennen, terug in Nederland te zijn. Dat werd pijnlijk duidelijk toen eerder deze week de eerste officiële informatie voor het F1 raceweekend in Zandvoort door de FIA de wereld in geslingerd werd. Informatie over de verdeling van de sectoren, de bandenkeuze en wat technische specs van het circuit. En de Nederlandse vlag… blauw, wit, rood… uhm… wablief? Precies… op z’n kop.

De laatste keer dat er een Formule 1 race in Nederland gehouden werd, waren Kimi Raikkonen en Fernando Alonso nog een kleuter, kreeg Lewis Hamilton nog borstvoeding en moest de rest van de huidige coureurs nog geboren worden. De locatie is nog wel dezelfde, het Circuit van Zandvoort, maar de racebaan lijkt nauwelijks nog op die uit 1985. Naast (veel) meer veiligheidsmaatregelen heeft het circuit nu ook een heuse kombocht gekregen, vernoemd naar tweevoudig Indy 500 winnaar Arie Luyendijk. Gelukkig hebben de Tarzanbocht, het Scheivlak en de Hugenholtzbocht hun legendarische namen behouden. In dit artikel, dat de komende dagen regelmatig aangevuld zal worden, houden we de ontwikkelingen van het eerste Nederlandse F1-weekend in 36 jaar bij.

Alles, nou ja bijna alles, is nieuw op Zandvoort



Na jaren van voorbereiden, en een jaar uitstel vanwege het virus dat we inmiddels allemaal wel kennen, begon donderdag dan toch echt het eerste Nederlandse F1 weekend in 36 jaar. Normaal doen lang niet alle coureurs mee aan de trackwalk, een wandeling rond het circuit om de baan beter te leren kennen. Waar liggen de APEX'en? Waar zijn eventuele hobbels en bobbels die je beter kunt mijden? Welke curbes kun je wel nemen, welke niet? Allemaal informatie die de coureurs van vrijwel alle circuits kunnen dromen. Zelfs Max, die normaliter de trackwalks overslaat.

Zo niet van Zandvoort. Daar heeft namelijk nog niemand van de huidige generatie F1-piloten in wedstrijdverband met een F1-bolide gereden. Natuurlijk, Max en Ricciardo hebben er wel eens met een Red Bull gereden tijdens de Jumbo Racedagen, maar dat was niet in wedstrijdverband. En veel coureurs hebben in hun Formule 3 tijd de Marlboro Masters op Zandvoort gereden. Maar dat was dus met een formulewagen die heel wat minder vermogen en snelheid heeft. Bovendien is het circuit van Zandvoort de afgelopen vier jaar nogal veranderd. Dit weekend gaan alle coureurs voor het eerst écht door de gloednieuwe kombochten. En dat voelt toch anders dan tijdens de vele uren die ze ongetwijfeld allemaal al doorgebracht hebben op de simulator.

En daarom was het dus druk tijdens de trackwalk. Het team van Alpine had raceveteraan Tom Coronel ingehuurd voor wat inside information over Zandvoort.