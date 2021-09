Dit wist je nog niet over Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi

De GP in Zandvoort is vandaag officieel van start gegaan en wij mochten het beroemde (of: beruchte) Alfa Romeo-duo aan de tand voelen. Newby Antonio Giovinazzi en veteraan Kimi Räikkönen zaten onderuitgezakt te wachten op het volgende interview, met vast weer de standaard vragen. Maar dat deden wij nou net niet.

Life after racing

Rustig aftrappen met de vraag of er een leven is na(ast) racen. Vooral Kimi is heel uitgesproken. Hij stopt tenslotte ook met racen aan het eind van dit seizoen. “Voor mij is het leven naast racen belangrijker. We moeten altijd reizen, onze familie missen of als ze meereizen, zien we ze nauwelijks. Sommige dagen zijn moeilijker dan andere dagen. Je hunkert op de moeilijke dagen naar het normale leven. Dus ja, ik vind ertussen, naast en daarna een veel betere kwaliteit van leven.”

Wat zijn je plannen na het F1-leven? Daar is hij heel kort in: “Geen plannen, zoveel mogelijk tijd doorbrengen met mijn gezin. Geen strakke (tijds)schema’s meer, doen waar we zin hebben, wanneer we dat willen.”

Antonio zegt over life after racing: “Ik heb hier zoveel plezier in, ik hoop het nog lang te kunnen doen. En zoals Kimi zegt, soms is het zwaar, het reizen en vooral het weg zijn van je familie. Maar ik kijk uit naar volgend jaar waarin ik hopelijk nog steeds bij Alfa Romeo ben.