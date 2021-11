Een op de twintig Nederlanders gaat de F1 kijken op Viaplay

Voor Ziggo is de Formule 1 na dit jaar een gepasseerd station. De uitzendrechten werden enkele maanden geleden al gekocht door het Zweedse Viaplay, onderdeel van NENT. Zij boden naar verluidt met 35 miljoen voor drie jaar uiteindelijk vier miljoen euro meer dan Ziggo. Dit betekent dus dat je vanaf komende Formule 1 seizoen, op een zestal races na die via het ‘open net van Ziggo Sport uitgezonden worden, een abonnement moet afsluiten als je alle optredens van Max Verstappen live wilt zien. Wat een abonnement op Viaplay gaat kosten, is nog niet bekend, maar moederbedrijf NENT heeft al wel de belofte gedaan dat ze de Formule 1 voor een ‘aantrekkelijke prijs’ zullen aanbieden.

Een op de twintig Nederlanders neemt een abonnement

Onderzoeksbureau Telecompaper heeft onder 1000 Nederlanders gepeild of ze van plan zijn een abonnement op Viaplay te nemen. Daaruit blijkt dat op dit moment ‘slechts’ een op de twintig (5%) aangeeft dat ze hoe dan ook een abonnement op de streamingdienst zullen nemen om de Formule 1 te kunnen kijken. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat ze nog niet zeker weten of ze een abonnement gaan nemen, maar dat wel overwegen. De reden voor de twijfel zal zeker ook te maken hebben met het feit dat nog steeds niet bekend is hoeveel het abonnement gaat kosten.

Met die wetenschap gaat de vergelijking van Telecompaper met andere streamingdiensten een beetje mank, als je het mij vraagt. Wanneer inderdaad 5 procent van de Nederlanders een abonnement op Viaplay neemt, dan zou de streamingdienst de op vijf na grootste sVOD-aanbieder van Nederland worden, na Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime en NPO Plus. Ziggo Sport Totaal heeft momenteel een marktaandeel van 12 procent en de recente F1-wedstrijden van dit spannende seizoen trokken gemiddeld meer dan 3 miljoen kijkers.