​Formule1-racedag: wie wint de #DutchGP in Zandvoort?

Het weer is goed, de tribunes zitten vol en na twee dagen volop Formule 3, Formule W en Formule 1 zijn we het nog lang niet zat. Dat kan ook niet, want het gaat allemaal om vandaag: wie wint de #DutchGP in het Nederlandse Zandvoort?



Dutch GP in Zandvoort

Stroopwafels, mensen in oranje kleding en een circuit met een kombocht waar je u tegen zegt: Zandvoort is na 36 jaar terug van weggeweest en dat is te merken. Menig coureur spreekt zijn lof uit voor de fanatieke Max Verstappen-fans. De Red Bull-racer heeft aan Zandvoort een thuiswedstrijd, maar zal alsnog zijn beste beentje voor moeten zetten om de huidige koploper Lewis Hamilton van Mercedes voor te blijven. Het scheelt in het totaalklassement nog maar 3 puntjes…

De startpositie van de coureurs

Max wist gisteren met 1:08.885 de snelste tijd neer te zetten op het spannende parcours. Dat had sneller kunnen zijn, ware het niet dat zijn DRS niet werkte op het laatste stuk. Dat zal hem vandaag waarschijnlijk niet lukken, omdat hij nu met veel meer brandstof rijdt. Als hij in ieder geval maar eerste blijft, dat is het belangrijkst. Er zijn genoeg fans aanwezig om er getuige van te zijn als het hem inderdaad lukt als eerste te eindigen en zijn eerste plek in het eindklassement terug te veroveren.

De race start om 15:00 uur en de mannen starten in de volgende volgorde:

Max Verstappen Lewis Hamilton Valtteri Bottas Pierre Gasly Charles Leclerc Carlos Sainz Antonio Giovinazzi Esteban Ocon Fernando Alonso Daniel Ricciardo George Russell Lance Stroll Lando Norris Nicholas Latifi Yuki Tsunoda Sergio Perez Sebastian Vettel Robert Kubica Mick Schumacher Nikita Mazepin

Je kunt de race vanaf 15:00 uur kijken op ZiggoSport: