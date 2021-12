Dit zijn de Formule 1 plannen en abonnementen van Viaplay

Vandaag stond bij veel Formule 1 fans met rood omcirkeld in de agenda. Het is namelijk de dag dat NENT, de nieuwe eigenaar van de uitzendrechten voor de Formule 1, haar Nederlandse plannen bekend maakte. Voor de nieuwe eigenaar kon de introductie in Nederland niet op een beter moment komen, gezien de epische titelstrijd van dit seizoen.

Vanochtend werd echter bekend dat de geplande persconferentie niet doorging. Dat had alles te maken met het trieste nieuws over het plotselinge overlijden van de CFO van NENT, Gabriel Catrina. NENT beperkte zich voor het nieuws van de dag dan ook tot het uitsturen van een persbericht.

14 euro per maand, Zandvoort bij NOS

Daarin werd duidelijk dat de nieuwe streamingdienst, Viaplay, op 1 maart 2022 in Nederland van start zal gaan. Inmiddels heeft NENT in ieder geval al afspraken met KPN en VodafoneZiggo voor de doorgifte van de nieuwe betaalzender. Een abonnement gaat € 13,99 per maand kosten.

Het was al bekend dat Viaplay het komende jaar zes F1-races op het open net zou gaan uitzenden. Daarvoor heb je dus geen abonnement nodig. Welke races dat precies zijn, is nog niet bekend. Wat we wel al weten is dat de NOS de komende drie jaar de Grand Prix van Nederland, op Zandvoort, live zal uitzenden. De publieke omroep heeft daarnaast met NENT overeenstemming bereikt voor het uitzenden van uitgebreide samenvattingen (15 minuten) van de overige races en drie minuten van de kwalificaties.