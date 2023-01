Glasvezel heeft koper ingehaald

De Autoriteit Consument & Markt heeft haar meest recente uitgave van de Telecommonitor gepubliceerd. Daaruit blijkt dat 2022 het jaar geworden is waarin glasvezel koper heeft ingehaald. Dit betekent dus dat er in Nederland nu meer internet en/of tv-abonnementen zijn die via glasvezel afgenomen worden, dan abonnementen via een koperverbinding.

Meer glasvezel dan koper abonnementen

Aan het eind van het derde kwartaal van 2022 telde ons land meer dan 5,3 miljoen huishoudens waar glasvezel aangelegd is. De teller van het aantal glasvezel abonnementen voor internet, tv en/of vaste telefonie kwam eind september uit op 2,39 miljoen. Dat was het moment waarop Nederland dus voor het eerst meer glasvezel- dan koper-abonnementen telde. De ‘koper-teller’, die al geruime tijd daalt, kwam eind september uit op 2,25 miljoen.

Kabel inhalen is het volgende doel

De meest gebruikte netwerktechnologie voor (vaste) telecom-, internet- en tv-diensten blijft overigens nog altijd kabel. Niet in de laatste plaats omdat Nederland nog altijd bijna 8 miljoen huishoudens telt die op een van de kabelnetwerken aangesloten is. Echter, het aantal kabelabonnees daalt gestaag. Alleen al in het derde kwartaal van 2022 kwam die daling uit op ongeveer 20.000. Met name onder druk van de glasvezel concurrentie.

Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat glasvezel ook de kabel aan haar zegekar rijgt.