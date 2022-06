VodafoneZiggo moet vrije modemkeuze regelen of dokken

Het is een onderwerp waar ook in Nederland al enkele jaren over gebakkeleid wordt door regelgevers en providers: vrije modemkeuze. Sinds 28 januari van dit jaar, zo werd bepaald via een beleidsregel van de ACM, mag iedereen zelf kiezen welk internetmodem hij of zij gebruikt. Providers leveren het liefst hun ‘eigen’ modem omdat ze zo meer controle hebben over de dienstverlening. Dat mag nog, steeds, maar als klanten dat willen moeten ze ook een ander modem kunnen gebruiken. Vanaf 1 juli gaat de ACM de beleidsregel ook met ‘harde hand’ (lees: boetes) handhaven en VodafoneZiggo is als eerste ‘aan de beurt’.

Half miljoen boete dreigt voor VodafoneZiggo

Die provider heeft de vrije modemkeuze namelijk nog niet in haar hele verzorgingsgebied geregeld. Klanten in gebieden waar voorheen UPC zat, dat door VodafoneZiggo werd overgenomen, kunnen nog altijd niet hun eigen modem gebruiken, als zij dat willen. Om ervoor te zorgen dat de provider voort maakt met het oplossen van deze problemen heeft de ACM VodafoneZiggo alvast een last onder dwangsom opgelegd. Ofwel, is het 1 juli niet geregeld, dan mag de provider elke dag een boete van 12.500 euro bij de ACM aftikken, tot een maximum van 500.000 euro.