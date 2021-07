​Vanaf 2022 kies je zelf je modem bij je internetabonnement

Eigenlijk is het best vreemd: je neemt een internetabonnement en daarbij krijg je dan zomaar een modem , zonder dat je kunt kiezen welk model je wil. De ene modem is veel uitgebreider dan de ander, sneller of mooier qua design, waardoor consumenten graag zelf een keuze maken in welk modem er wordt gebruikt. Veel providers bieden maar één modem aan en ondersteunen geen zelf ingebrachte modems. Dat gaat nu veranderen.

Je hoeft straks niet meer verplicht de Fritzbox te gebruiken of een ander modem, wanneer je internet afneemt bij een bepaalde provider. Consumenten zijn dankzij nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt ( ACM ) vrij om zelf een modem te kiezen. Niet meteen, maar per volgend jaar.

Overstappen van provider

“Vrije keuze van modems en routers draagt bij aan lagere overstapdrempels voor consumenten, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe telecomaanbieder. De consument mag een eigen modem kiezen, maar mag ook het modem van de aanbieder gebruiken. De telecomaanbieder mag bij netwerkverstoringen die het gevolg zijn van ondeugdelijke apparatuur natuurlijk wel ingrijpen.“

De organisatie heeft onderzoek gedaan voordat het met deze nieuwe regels kwam. Zo heeft het onder andere gesprekken gevoerd met Duitse leveranciers, omdat in Duitsland al langer de standaard is dat de klant kiest welk modem hij of zij gebruikt. Ook geeft ACM aan dat het heeft gesproken met marktpartijen, zoals waarschijnlijk diverse providers. Zij zijn ook de reden dat de regel begin 2022 ingaat: ACM wil ze de kans bieden om hiervoor processen in te richten.

Waarschijnlijk kun je straks nog steeds via je provider een modem krijgen of kiezen, maar is er in ieder geval meer ruimte voor klanten om wel een eigen modem in te brengen. Zo hoef je niet per se alle research te doen en zelf een modem te zoeken, omdat je deze alsnog bij de provider kunt krijgen, terwijl je tegelijkertijd ook kunt kiezen wel die stappen te nemen en een modem naar wens aan te schaffen.

Fotocredits: Pexels