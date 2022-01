Wat is het verschil tussen het ene of het andere modem?

Het is voor het eerst mogelijk om je eigen modem te kiezen. Dat betekent dat je niet het modem hoeft te gebruiken waarmee je provider aankomt, maar je zelfs los een eigen modem kunt kopen en die kunt gebruiken om internet in je huis te verspreiden. Maar ja, wat is nu helemaal het verschil tussen al die modems?



Vrije modemkeuze

Ten eerste nog even de voordelen van vrije modemkeuze. Het betekent namelijk dat er meer concurrentie is tussen de fabrikanten en de providers, waardoor je mogelijk als consument goedkoper uit bent. Immers denken fabrikanten nu wel twee keer na voor ze weer een enorm dure modem op de markt zetten: een goedkoper exemplaar met goede specificaties zal veel vaker worden gekocht nu consumenten zelf de keuze hebben.

Ook is het positief dat je nu misschien makkelijker kunt overstappen naar een andere provider. Je hoeft je modem immers niet meer in te leveren en je kunt gewoon met je zelfgekochte modem internet gaan afnemen van een andere provider. Daarnaast kan die zelfgekochte modem ook beter beveiligbaar zijn, want dat is waar veel verschil zit in modems. Het is belangrijk dat een modem veilig is, want het is de eerste plek waarop internet je huis binnenkomt en steeds meer gadgets die je thuis hebt zijn eraan verbonden.