Eigen 5G modem voor iPhones vanaf 2023?

Als we de meest recente berichten uit Azië mogen geloven, dan heeft Apple een volgende stap gezet op weg naar de ontwikkeling van een eigen 5G-modem voor haar iPhones. Nikkei Asia meldt dat de Amerikaanse techgigant een samenwerking met de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) heeft beklonken voor de productie van 5G-modems die vanaf 2023 in de iPhones van Apple moeten opduiken.

Apple zoekt al langer naar een alternatief voor Qualcomm

Dat Apple al langere tijd op zoek is naar een manier om minder afhankelijk te worden van Qualcomm als leverancier voor (5G) modemchips, is geen nieuws. De patentruzie die beide bedrijven enkele jaren geleden uitvochten is daar voor een groot deel debet aan.

Niet zo lang geleden kondigde Qualcomm al aan dat het bedrijf in 2023 nog maar een vijfde van het aantal iPhone modems zal leveren. Op dit moment produceert en levert Qualcomm nog álle modemcomponenten voor, onder andere, de iPhone 13 serie.